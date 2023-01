Portalul magic 2.2 isi deschide larg usile pentru a trimite toata energia divina asupra noastra. Vindecarea incepe ACUM

Nimic din ce a fost nu mai este. Tot ce conteaza este momentul de acum. Depinde doar de noi cum alegem sa il traim. Profitam de toata magia din jurul nostru sau ramanem prinsi in suferinta, durere si dezamagire? Crestem sau ne plangem in continuare de viata pe care o avem?

Ziua de 2 februarie este una extrem de importanta, chiar divina. Cosmosul deschide portalul magic 2.2 si ne ajuta sa ne vindecam definitiv sufletele pentru a pasi cu inima deschisa catre noul drum ce ne este pus in fata. Ne gasim scopul si ne transformam vietile.

Portalul magic 2.2 de pe 2 februarie ne pregateste pentru un nou inceput

Suntem acolo unde trebuie sa fim. Fiecare lucru care ni s-a intamplat ne-a ajutat sa ajungem in acest punct al vietii noastre. Ingerii vin catre noi si ne spun sa nu ne mai plangem trecutul, ci sa il acceptam si sa il imbratisam cu toata puterea noastra pentru ca tot ce am trait a fost in favoarea noastra.

Am invatat lectii importante, am depasit momente grele, am crescut mai mult ca niciodata si ne-am pregatit pentru acest moment - un nou inceput, un nou capitol interesant, un nou drum pe care sa mergem. Suntem pregatiti sa ne acceptam destinul si sa facem primul pas catre schimbarea suprema. Suntem pregatiti sa lasam totul in spate si sa o luam de la capat - mai puternici ca niciodata si mai dornici sa ne implinim visuri si sa ne gasim locul in aceasta lume.

2 Februarie, ziua in care se deschide portalul 2.2. De ce este important portalul 2.2?

Universul vrea sa stim ca nimic nu este intamplator in aceasta viata. Totul are un scop, un destin, un curs clar. Suntem parte din aceasta magie incredibila si fiecare dintre noi are un loc important in cosmos.

In ziua de 2 februarie, Universul deschide larg portile sale pentru a ne apropia mai mult ca oricand de divinitate si de scopul sufletului nostru. Acesta este un moment magic in care ne este permis accesul la lumea magica nevazuta. In aceasta zi portalul 2.2 se deschide larg, formand o poarta plina de energii magice care ne vor da incredere in noi si ne vor permite sa ne implinim cele mai frumoase visuri si dorinte.

Ce ne sfatuieste Universul?

Totul tine numai si numai de noi. Daca vrem sa reusim in aceasta viata, trebuie sa ne detasam de tot ce s-a intamplat, sa iertam toti oamenii care ne-au gresit, sa renuntam la bagajele durerii pe care le caram dupa noi si ne ingreuneaza drumul si sa o luam de la capat dornici de schimbare, cu o inima impacata si un suflet linistit. Nimic din ce a fost nu mai este. Tot ce conteaza este momentul de acum.

Depinde doar de noi cum alegem sa il traim. Profitam de toata magia din jurul nostru sau ramanem prinsi in suferinta, durere si dezamagire? Crestem sau ne plangem in continuare de viata pe care o avem? Ne asumam riscuri sau ramanem in acelasi loc confortabil? Ne crestem singuri aripi sau ne punem la pamant?

Da, Universul este de partea noastra si ne ofera toata energia incredibila a Cosmosului petru a profita de ea. Insa puterea este la noi. Decizia este la noi. Schimbarea este la noi. Depinde numai si numai de noi ce urmeaza sa se intample si cum ne continuam viata.

Portalul 2.2 este o oportunitate divina de care trebuie sa profitam; acum ni se deschide o fereastra pentru a manifesta nu doar urmatoarele zile, ci viitorul indepartat. Energia magica din aceasta perioada ne ajuta sa devenim mai puternici si mai curajos, sa credem in noi si sa facem fata provocarilor, aventurandu-ne in necunoscut... Si toata viata se va schimba.

