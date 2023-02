5 Lucruri importante cu care sa iti incurajezi sufletul trist astazi 

Fericirea nu este rezultatul obtinerii a lucrurilor pe care nu le ai, ci mai degraba a recunoasterii si aprecierii a ceea ce ai deja in viata ta... si foarte putini oameni stiu acest lucru. Creezi fericire adevarata cu atitudinea ta, comportamentul tau si actiunile tale. Totul depinde doar de tine. Invata arta recunostintei si totul se va schimba.

Puterea este la tine, in adancul inimii tale. Numara-ti binecuvantarile, nu problemele. Traieste pentru acum si nu iti mai face griji pentru maine. Ofera mai mult decat primesti. Cauta binele in oameni si in situatiile din jurul tau. Fa-ti timp pentru cei care conteaza cu adevarat. Razi cat de mult poti. Plangi cand trebuie. Spune ce se afla in sufletul tau. Concentreaza-te pe tine, pe visurile tale, pe prioritatile tale. Ia decizii bazate pe ce iti spune intuitia, nu oamenii din jur.

Astazi este ziua perfecta sa iti spui urmatoarele lucruri...

1. Lupt cu tot sufletul meu pentru lucrurile pe care mi le doresc cel mai mult

Nu mai astepta momentul potrivit. Ia-ti inima in dinti si actioneaza. Lupta pentru ceea ce iti doresti. Ai incredere in tine si mergi pe drumul pe care vrei sa mergi. Cele mai bune lucruri se intampla in afara zonei de confort; asadar, indrazneste sa crezi in puterea ta interioara si invata sa te bucuri de calatorie.

2. Ma concentrez pe urmatorul pas frumos

In cazul in care esti intr-o perioada mai putin frumoasa, nu te panica. Daca esti blocata intr-un loc care nu iti place, iti poti linisti sufletul incercand sa te concentrezi pe ce urmeaza sa faci si nu pe situatia din fata ta. Nu uita, puterea se afla in modul in care vezi tu lucrurile. Indreapta-ti atentia asupra urmatorului pas pe care il ai de facut si aminteste-ti ca viitorul inseamna un potential nesfarsit. Ai curajul de a visa cat mai mult si de a iti construi viata asa cum ti-o doresti.

3. Sunt mandra de mine

Cum te vad altii nu este absolut deloc important. Insa cum te vezi tu este totul. Asadar, invata sa devii cel mai mare suporter al tau, sa te iubesti neconditionat, sa apreciezi toata puterea ta interioara si sa fii mandra de cat de multe ai reusit sa faci. In momentele dificile, spune-ti urmatoarele lucruri: "Aceasta este viata mea. Acestea sunt alegerile mele, greselile mele, lectiile mele. Sunt mandra de mine si merg mai departe pe drumul destinului."

4. Sunt multe lucruri care ma fac fericita chiar acum

Fericirea nu este rezultatul obtinerii a lucrurilor pe care nu le ai, ci mai degraba a recunoasterii si aprecierii a ceea ce ai deja in viata ta... si foarte putini oameni stiu acest lucru. Creezi fericire adevarata cu atitudinea ta, comportamentul tau si actiunile tale. Totul depinde doar de tine. Invata arta recunostintei si totul se va schimba.

5. Renunt la stresul zilei de ieri

Uneori, motivul pentru care ne este atat de greu sa fim fericiti este pur si simplu pentru ca refuzam sa renuntam la lucrurile care ne aduc durere. Pe masura ce soarele apune in aceasta zi, incearca sa te detasezi de tot ce ti s-a intamplat. Lasa in urma stresul, drama, grijile, problemele. Profita de acest moment si odihneste-ti sufletul. Si nu uita ca ziua de maine este despre speranta, noi posibilitati si oportunitatea de a fi si mai fericita.

foto unsplash

Vizionare placuta