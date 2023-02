Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 13-19 februarie

Horoscop săptămânal 13-19 februarie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână plină de februarie.

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu sunt ceea ce mi s-a întâmplat. Sunt ceea ce am ales să devin. Iar în această săptămână sunt bucurie, iubire și fericire.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi asum responsabilitatea pentru viața mea. Înțeleg că eu sunt singura care mă va duce acolo unde vreau. Nimeni altcineva nu o va face.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în Univers. Am încredere că știe ce face. Aleg să fac un pas în spate și să îi permit să își joace cartea. Aleg să văd care este drumul pe care el ni-l pregătește.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Sufletul meu este puternic. Nu mă dau bătută. Am curaj să merg mai departe. Știu că în scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în puterea dragostei Universului de a mă ghida și vindeca. Am încredere în destinul meu. Am încredere că totul va fi bine.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere că Universul știe ce este cel mai bine pentru mine. Nu fiecare furtună vine să îmi distrugă viața. Unele vin să îmi curețe calea.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să las trecutul în urmă. Învăț să nu mă mai învinovățesc pentru greșelile comise. Evoluez pe fiecare zi. Mai am puțin și voi ajunge acolo unde îmi doresc. Am răbdare.

Vizionare placuta