Cuvintele au puteri magice! Cărți pe care fiecare femeie ar trebui să le citească

Cărțile îți oferă un spațiu minunat de refugiu, îți aduce soluții printre rânduri și îți alină sufletul, îți dau speranță și îți dezvoltă imaginația.

Cu o carte poți călători oriunde în lume și în orice timpuri. Cărțile au puteri magice! Vă invităm să descoperiți câteva cărți fascinante, pe care fiecare femeie ar trebui să le citească.

1. Clopotul de sticlă – Sylvia Plath

Cartea poate fi comandată de aici. Un roman ce a reprezentat pentru tinerii anilor ’70 ceea ce era De veghe în lanul de secară pentru tinerii zbuciumatilor ani ’50.

2. Mănâncă, roagă-te, iubește, Elizabeth Gilbert

Cartea poate fi comandată de aici. Publicată în SUA în 2006, Eat, Pray, Love a fost timp de peste un an Numărul 1 pe lista celor mai bine vândute cărţi nonfiction a publicaţiei New York Times, Număzui 1 pe lista Booksense Paperback Nonfiction a Asociaţiei Librarilor Americani, a fast prezentată de Oprah Winfrey în celebrul ei show, stă la baza unui film cu Julia Roberts, are traduceri în 30 de limbi, s-a vândut în 10 milioane de exemplare.

