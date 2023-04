Pe 1 mai Pluto intră în retrograd pentru a ne elibera de bagajele karmice din trecut. Începem un proces de transformare profundă

În timpul acestui retrograd, Universul ne sfătuiește să ne îndreptăm atenția și asupra bagajelor karmice pe care le cărăm după noi. Avem ocazia să rezolvăm probleme pe care le-am tot amânat, să ne eliberăm de trecut și să o luăm de la capăt. Trebuie doar să credem în noi.

Ultima lună a primăverii debutează cu un eveniment astrologic extrem de important: în prima zi a lunii mai Pluto își începe mersul înapoi prin Cosmos. Pluto retrograd este programat să înceapă pe 1 mai 2023 și va dura până pe 10 octombrie 2023, deci aproape 5 luni și jumătate.

Pluto retrogradează luni întregi în fiecare an, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să fie ceva care să ne sperie însă, în acest an are un traseu de-a dreptul sălbatic și va afecta numeroase semne zodiacale (cele mai afectate vor fi Vărsătorul, Capricornul, Scorpionul, Leul, Taurul și Berbecul).

Pluto este cunoscut ca fiind 'planeta transformării'. Ea guvernează puterea și controlul, întunericul și adâncurile, demonii noștri interiori, fricile și ura. Este partea întunecată a noastră și ne îndeamnă să săpăm mai adânc ca niciodată pentru a scoate la suprafață lucruri pe care până acum le-am tot ascuns și cu care nu am vrut să lucrăm.

Pluto retrograd: Transformările masive încetinesc și avem șansa să ne adaptăm la ceea ce s-a întâmplat până acum

Având în vedere că Pluto are o energie atât de intensă, perioada în care retrogradează trebuie văzută ca pe ceva pozitiv deoarece obținem o mică pauză de toate emoțiile negative, de la frici, griji, anxietate și temeri.

În timpul acestui retrograd, Universul ne sfătuiește să ne îndreptăm atenția și asupra bagajelor karmice pe care le cărăm după noi. Avem ocazia să rezolvăm probleme pe care le-am tot amânat, să ne eliberăm de trecut și să o luăm de la capăt. Trebuie doar să credem în noi.

Pluto Retrograd în 2023 începe pe 1 mai, în zodia Vărsător

Traseul lui Pluto în Vărsător ne împinge să acceptăm schimbarea pentru viitor și, dacă nu am făcut nimic până acum cu viețile noastre, să preluăm controlul asupra visurilor noastre și să începem un proces de transformare profundă. Aceasta poate fi o perioadă interesantă de transformare care să dureze chiar și 20 de ani... totul ține doar de noi.

Pluto retrograd și Eclipsă de Lună în Scorpion

Pe 5 mai 2023 vom avea o Eclipsă de Lună în Scorpion. Pluto este planeta conducătoare a Scorpionului, ceea ce înseamnă că energia emoțională poate fi destul de puternică la începutul retrogradului; ne simțim stările destul de intens și de profund.

Următoarea perioadă ne va oferi oportunitatea de a reflecta la tot ceea ce s-a întâmplat până acum, de a ne adapta la viața pe care o trăim sau chiar de a adopta o abordare diferită astfel încât să o luăm de la capăt și să începem un nou capitol. Totul ține doar de noi.

Pluto retrograd în Capricorn

Pluto Retrograd nu se va întâmpla doar în Vărsător; pe 11 iunie, Pluto se mută în Capricon, unde își va petrece restul perioadei retrograde.

Pluto retrograd în Capricorn ne poate ajuta să ne clarificăm calea pe care ne aflăm, direcția în care mergem și unde vrem să fim în viitor. După 11 iunie ne vom concentra mai mult pe obiectivele cărora vrem să le dedicăm timp pentru că înțelegem că ele sunt cele care ne pot ajuta să ajungem acolo unde visăm de atât de mult timp.

Atât Capricornul, cât și Vărsătorul sunt semne care privesc înainte, care nu au nicio treabă cu trecutul, așa că această plimbare retrogradă a lui Pluto ne oferă curajul de a ne adapta la viața pe care o trăim acum astfel încât să construim viitorul la care visăm cu tot sufletul nostru.

foto main NASA images, Shutterstock

Vizionare placuta