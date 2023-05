Când nu mai găsești motive să continui, începe să cauți motive pentru a o lua de la capăt

Fiecare nou început vine din sfârșitul unui nou început. Renunță la tot ce a fost, lasă trecutul în spate și dă pagina pentru a începe un nou capitol al vieții tale.

Cum și unde găsești puterea de a merge mai departe? Începe prin a nu mai căuta fericire în oamenii din jurul tău; privește în adâncul sufletului tău și acolo vei găsi nu doar fericirea de care ai nevoie, ci și puterea pentru a o lua de la capăt. Există trei mici cuvinte care te pot elibera de trecut și te pot ghida către un nou început pozitiv. Iar aceste cuvinte sunt: "De acum înainte..."

Așadar, spune-ți următoarele: De acum înainte...

1. Promit să accept schimbarea. Accept transformarea vieții și, în loc să văd clipa de acum precum un obstacol învăț să o privesc precum o oportunitate de dezvoltare.

2. Îmbrățișez emoțiile mele. Îmi permit să simt și să procesez tot ce se află în sufletul și în gândurile mele. Acest capitol este o parte naturală a procesului de vindecare.

3. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc. Găsesc fericire în clipa de acum și îi mulțumesc Universului pentru toate lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul timpului.

4. Renunț la regrete. Mă eliberez de orice sentiment de vinovăție sau de regrete față de trecut și merg mai departe cu viața mea.

5. Îmi aleg noi obiective. Îmi construiesc noi visuri care să se alinieze cu valorile și aspirațiile mele pentru viitor astfel încât să am o direcție și un scop în viață.

6. Îmbrățișez necunoscutul. Noile începuturi sunt adesea pline de schimbări. Îmbrățișez necunoscutul și am încredere în abilitățile mele de adaptare.

7. Voi avea mai multă grijă de mine. Eu sunt importantă, eu conteaz, motiv pentru care prioritizez grijă de sine și aleg să îmi hrănesc inima, sufletul și mintea cu tot ce este mai frumos.

8. Îmbrățișez experiențe noi. Aleg să fiu deschisă să încerc lucruri noi și să ies cât mai des din zona de confort. Noile începuturi aduc adesea oportunități interesante de creștere pe toate planurile.

9. Învăț din trecut. Folosesc experiențele trecute și le transform în lecții valoroase astfel încât să iau decizii bune pentru viitor și să evit repetarea greșelilor anterioare.

10. Îmi sărbătoresc micile victorii. Am încredere în mine și mă bucur de fiecare dată când reușesc să fac un pas măreț și să îmi împlinesc un vis. Sunt mândră de tot ce am realizat până acum.

11. Învăț arta iertării. Îi iert pe toți cei care mi-au greșit în trecut și, de asemenea, învăț să mă iert pe mine astfel încât să pot merge cu adevărat mai departe.

12. Am încredere în puterea Universului. Am încredere în călătoria vieții. Am încredere că fiecare sfârșit duce la un nou început și că fiecare început are potențialul de a aduce bucurie, împlinire și transformare.

Sfârșitul unui capitol nu este, de fapt, sfârșitul vieții. Acesta este doar o serie de pagini ce ne duc către capitole noi și interesante. Îmbrățișează aceste schimbări ale vieții și acceptă fiecare nou început cu optimism în suflet și fericire în inima.

foto main luboffke, Shutterstock

