O actriță din The Witcher vine la Comic Con Arena Națională

Prima parte a sezonului cu numărul 3 din The Witcher a apărut în această săptămână, așa că fanii vor putea sa afle informații din culise direct de la una dintre actrițele seriei, doar la Comic Con Arena Națională, cel mai mare eveniment din cei 10 ani de activitate din România, care va avea loc în perioada 1-3 septembrie.

comunicat de presa: MyAnna Buring, cunoscută pentru interpretarea vrăjitoarei Tissaia de Vries din serialul Netflix, The Witcher, vine la București, unde va face fotografii individuale cu fanii, va oferi autografe personalizate și va interactiona live cu publicul în cadrul panel-urilor (sesiuni de întrebări și răspunsuri).

MyAnna completează, astfel, line-up-ul final al invitaților de la Hollywood, din care mai fac parte Jack Gleeson (Joffrey Baratheon din Game of Thrones), Alfred Enoch (Harry Potter, How to Get Away with Murder, Foundation), Tom Wlaschiha (Stranger Things, Game of Thrones), Greg Austin (Class, Hunters), Osric Chau (Supernatural), Andrew Horton (Jupiter’s Legacy) și Ian Beattie (Game of Thrones).

De origine suedeză, MyAnna a jucat în primul său lungmetraj în 2005, pelicula horror The Descent, unde a avut unul dintre rolurile principale.

Talentul și versatilitatea i-au adus numeroase roluri, de la seriale, la filme sau la piese de teatru. Printre producțiile din care a făcut parte se numără Downton Abbey, The Twilight Saga sau Dr. Who, la care se mai adaugă și rolurile din distribuția principală a serialelor The Responder, Ripper Street și In The Dark.

În 2019 a început să o interpreteze pe Tissaia de Vries, mentor al lui Yennefer și rector Aretuza, o academie pentru femeile cu puteri magice.

Comic Con România sărbătorește 10 de ani de la prima ediție cu 3 evenimente în 2023. Primul dintre ele a avut loc în luna mai și a reunit peste 53.000 de iubitori ai universului filmelor, serialelor, jocurilor video, cosplay-ului și benzilor desenate. Următorul eveniment va avea loc la Iași în perioada 25-27 august, iar totul va culmina cu primul eveniment al genului găzduit de Arena Națională, între 1 și 3 septembrie.

Bilete și noutăți despre Comic Con sunt disponibile pe www.comic-con.ro.

