Ioana Ignat lansează piesa 'Vocea Inimii' și are un invitat special în clip

Ioana Ignat revine cu un nou single emoționant, "Vocea Inimii", care este o expresie profundă a sentimentelor și a pasiunii artistice a Ioanei.

comunicat de presa: „Vocea Inimii" este o piesă ce îmbină armonios vocea recognoscibilă a Ioanei Ignat cu versurile profunde scrise chiar de ea, la fel ca în cazul tuturor pieselor sale. Melodia este o călătorie sonoră care aduce în prim-plan povestea complexă a iubirii și a unei relații aproape adolescentine în care vocea inimii dictează.

„Am scris piesa asta în urmă cu un an. A fost un proces îndelungat, dar frumos. Mă bucur să o împărtășesc astăzi cu voi, alături de un videoclip special, filmat pe coasta Californiei, împreună cu iubitul meu.” – declară Ioana Ignat.

Ioana are si un invitat special in videoclip, alaturi de ea, respectiv pe Sebastian Dobrincu, iubitul ei. Clipul este filmat în America, în timpul unei vacanțe a celor doi și surprinde imagini naturale cu clipului, într-un decor de vis, iar cel care a filmat clipul este chiar producătorul piesei, Mădălin Roșioru, montajul fiind realizat de Ioana Ignat, Kobzzon și Mădălin Roșioru.

Muzica și textul sunt realizate în totalitate de Ioana Ignat, așa cum ne-a obișnuit până în acest moment, artista își compune singură toate piesele, iar producția aparține lui Vlad Mazarel și Cornel Ursache, mix & master fiind realizate de Mădălin Roșioru.

„Vocea Inimii" este mai mult decât o melodie, este o poveste muzicală care ne invită să reflectăm asupra propriei noastre călătorii în lumea iubirii.

Din 2017 până în prezent, Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate artiste din industria muzicală românească, a depășit bariere și a cucerit topuri muzicale prin melodiile compuse și lansate. Carismatică și creativă, Ioana este un artist cu apariții live excepționale, reușind să cucerească atât publicul, cât și scenele industriei muzicale. Debutul Ioanei înseamnă hitul „Doar pe a ta”, piesa anului 2017, care a ajuns no. 1 în topurile muzicale. În prezent, Ioana Ignat are numeroase hituri care au ajuns pe locul 1 în topurile radiourilor și care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube și stream-uri pe Spotify, printre care se numără piesa „Nu mă uita”, care are în prezent peste 102 de milioane de vizualizări pe YouTube. Ioana Ignat pregătește lansarea albumului său de debut, pe care se va afla și piesa „Vocea Inimii”.

Vizionare placuta