Kim Petras a lansat albumul „Problematique”. Pe cele 10 piese inspirate de muzica house franceză, Petras reclamă îndrăzneală și autonomia ei artistică: de la funk-y „Born Again”, la pop-ul retro din „Dirty Things” și „All She Wants” cu Paris Hilton.

comunicat de presa: „A fost șocant când am aflat că o parte a albumului a apărut pe internet – la acea vreme – că nu avea să iasă vreodată, mai ales că am turnat atât de mult din mine în el. Am avut inima frântă, dar, în același timp, a fost foarte emoționant să-mi văd fanii ascultând melodiile și iubindu-le”, a spus Petras într-o declarație pentru The Associated Press.



„Acum că sunt capabil să le scot, este atât de eliberator să am mai multă muzică pe care o iubesc în lume și să le distribui oficial într-un mod în care toți fanii mei să le poată auzi.”

Această opinie este împărtășită de Hilton. „Înregistrarea „All She Wants” la casa lui Kim a fost atât de distractivă”, a spus ea într-un comunicat. „Cântecul este despre a fi fabulos fără scuze, un sentiment după care trăim atât eu, cât și Kim.”

Drumul către „Problematique” a fost unul dificil. În 2021, Petras a semnat cu Republic Records și a anunțat albumul - apoi programat să fie debutul ei de lungă durată - dar în cele din urmă a fost abandonat și a apărut pe internet.

A fost o întorsătură dezamăgitoare a evenimentelor pentru Petras și fanii ei, care așteptaseră de mult primul ei album. Abia în iunie a lansat ceea ce avea să devină adevăratul ei debut, flirtul, Eurodance-pop „Feed the Beast”.



Acesta a sosit la 15 ani de la lansarea carierei sale și a urmat câteva evenimente care au făcut istorie: Anul acesta, Petras a devenit prima artistă trans care a câștigat la o categorie majoră la Premiile Grammy pentru colaborarea ei cu Sam Smith, „Unholy”, în categoria cele mai bune performanțe pop duo/grup. Aceeași melodie, relansată ca piesă bonus pe „Feed the Beast”, a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100, făcând-o prima artistă trans care a ocupat vreodată primul loc.



Lansarea „Problematique” acum, într-un fel, este o modalitate de a-și ține fanii aproape – și o modalitate de a lua ceva care i-a fost furat și de a-l împacheta într-un mod care să pară adevărat.



„Nu vreau să fiu niciodată previzibil sau să mă repet și îmi amintește de când eram un artist independent și eram capabil să pun lucrurile în propriul meu program și să-i fac pe oameni să ghicească”, a spus ea. „Sper doar că toată lumea iubește noua muzică la fel de mult ca mine.”



Albumul a fost lansat din cauza cererii fanilor și înainte de turneul mondial „Feed the Beast”, care începe pe 27 septembrie în Austin, Texas și se încheie la Milano pe 5 martie.

