Netflix lansează posterele cu personajele din REBEL MOON: A CHILD OF FIRE

Zack Snyder, regizorul filmelor 300, Man of Steel și Army of the Dead, aduce REBEL MOON, un eveniment epic științifico-fantastic, aflat în lucru de decenii. Când o colonie pașnică de pe o lună aflată la marginea universului este amenințată de armatele tiranicului Regent Balisarius, Kora (Sofia Boutella), o străină misterioasă care trăiește printre săteni devine singura lor speranță de supraviețuire.

DESPRE REBEL MOON REGIZAT DE: Zack Snyder SCRIS DE: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten PRODUS DE: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller PRODUCĂTORI EXECUTIVI: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten, Kurt Johnstad CU: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, cu Charlie Hunnam și Anthony Hopkins ca vocea lui „Jimmy". Din distribuție fac parte și Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll DATA DE LANSARE PENTRU PARTEA I: 22 decembrie 2023

22 Noiembrie 2023 Echipa Kudika