La sfârșitul acestui an o să te iert - Promisiunea mea de a iubi și a mă iubi din nou

Anul viitor îmi propun să îmbrățișez viața cu inima deschisă, să fiu mai îngăduitoare cu mine însumi și cu cei din jur. Îmi doresc să construiesc punți acolo unde au existat ziduri și să văd lumea cu ochii unui călător curios, nu cu ochii unei victime a trecutului.

Iertarea, un cuvânt atât de greu de rostit, dar atât de greu de uitat. Am purtat cu mine poveri nevăzute, resentimente și epuizare psihică. Am simțit cum acestea s-au agățat de mine precum umbrele trecutului, umbre pe care acum îmi propun să le las în urmă. Cu fiecare zi care trece, îmi dau seama că iertarea nu este doar un act de generozitate către ceilalți, ci și o binecuvântare pe care mi-o pot oferi mie însumi. Am fost captivă în lanțurile propriei mele reticențe, dar acum decid să rup aceste lanțuri și să mă eliberez. Pentru că, în final, suntem cu toții ființe umane, vulnerabile, în căutare de iubire și acceptare.

Nu este ușor să te uiți în oglindă și să recunoști că ai fost ranit sau că ai rănit. Acum, îmi propun să închid capitolele care au fost prea dureroase, să pun punct acelor povești care au devenit greutăți inutile și să permit sufletului meu să respire din nou, mai ușor.

