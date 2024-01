TikTok celebreaza comunitatea globala prin raportul Anul vazut pe TikTok: 2023

Raportul celebrează cele mai populare trenduri, creatorii care s-au remarcat și momentele frumoase din acest an, inspirate de comunitatea globală TikTok.

comunicat de presa: TikTok dezvăluie Anul văzut pe TikTok: 2023, raportul anual care celebrează comunitatea globală, dar și trendurile, creatorii și momentele memorabile.

2023 a fost anul în care comunitatea TikTok a învățat life hack-uri, dar mai ales s-a distrat pe cinste - iar aici se evidențiază trendul legat de Imperiul Roman. De-a lungul acestui an, comunitatea TikTok formată din peste un miliard de utilizatori a continuat să crească și să conecteze oameni din toată lumea, ceea ce a generat un impact pozitiv asupra culturii și a vieții în general. De la rețete simple până la sketch-uri amuzante, melodii consacrate și mici afaceri care au înflorit, comunitatea TikTok a continuat să creeze, să se conecteze și să sărbătorească autenticitatea pe TikTok pe tot parcursul anului 2023.

„Pentru noi, raportul Anul văzut pe TikTok: 2023 este o modalitate de a onora unele dintre momentele remarcabile care s-au petrecut pe TikTok de-a lungul anului. Este o fereastră către povești care au inspirat, distrat și educat peste 1 miliard de oameni din întreaga lume. Vă mulțumim pentru încă un an în care ați adus bucurie comunității noastre și ați împărtășit creativitatea cu noi”, a declarat Adam Presser, Head of Operations, TikTok.

Iată care sunt trendurile, creatorii și momentele care au adus împreună comunitatea TikTok din toate colțurile lumii în 2023, un an în care platforma a susținut utilizatorii să învețe, să râdă, să găsească inspirație și să inspire la rândul lor, să se distreze, să își imagineze și să exploreze.

Anul văzut pe TikTok: 2023

Preferate Pentru Tine: Clipurile video populare din 2023

În România

@izofoamsuceava: Un expert oferă un ghid pas cu pas pentru procesul de izolare eficientă a mansardei. El folosește spumă spray și face o casă mai eficientă din punct de vedere energetic. @ayan.boy16: Un video care răsfață privitorul cu un bebeluș simpatic în timp ce i se scoate șoseta și iese la iveală cel mai adorabil picioruș pe care utilizatorii l-au văzut. @redbullro: Pagina oficială Red Bull oferă adrenalină și umor într-o compilație de accidente epice alături de glumițe despre ideile îndrăznețe care uneori nu se întâmplă. @nadina_ioana: O creatoare din nișa din lifestyle și beauty se distrează în timp ce testează un demachiant roz sub formă de spumă, care promite sunete demne de asmr. @romania: Urmăritorii sunt martori la felul în care viitorul se împletește cu prezentul într-un video în care o femeie în vârstă taie iarba cu ajutorul unui aparat de ultimă generație.

În jurul lumii

@seanthesheepman: #Farmtok se remarcă odată cu ciobanul Sean și câinii săi, Kate, Echo și Mony, a căror inteligență este pusă în evidență. @kirbyquimado: Un mod ușor și creativ de a face o super gustare care are la bază pâinea. @jazephua: Ritmuri catchy ale piesei virale Capybara din 2023. @unknowndazza: Aici este povestea lui Frodrick Broscoiul și a casei sale 3D. @gabryellurlan: O nouă zi alături de câteva păsări care se ceartă la ora 6 dimineața.

The Playlist: Melodii populare care s-au auzit în 2023

De la melodii pop care au captat atenția ascultătorilor încă de la prima audiție și până la cântecele care au făcut senzație în trecut, artiștii TikTok au fost alături de noi în 2023. Anul acesta, cea mai populară melodie a fost „Cupid – Twin Ver – Sped Up Version” de FIFTY FIFTY. Comunitatea TikTok are o afinitate pentru melodiile speed-up, astfel că această versiune a piesei „Cupid” a făcut senzație și a adus cu sine o mulțime de trenduri, de la rețete și outfit-uri, la meme-uri făcute în CapCut, care au fost populare anul acesta. Trendurile au avut milioane de distribuiri și le-au adus pe vedetele K-pop în Billboard Hot 100.

Mae Stephens, al cărei hit „If We Ever Broke Up” se situează pe locul 2 anul acesta în clasamentul TikTok, a reușit să renunțe la jobul ei din supermarket și să devină o artistă full-time. „Îi mulțumesc platformei TikTok pentru că mi-a oferit șansa să-mi împlinesc visul din copilărie! Platforma este un mijloc incredibil de popularizare - te ajută să crești rapid de la câțiva urmăritori la o expunere uriașă - eu am reușit să ajung de la un job într-un supermarket la a-mi trăi visul! Continuați să munciți pentru ceea ce vă doriți - toată lumea poate avea succes pe TikTok”, spune ea.

În România

„Totul meu” - ADI & Holy Molly: Cu peste 150 de mii de videoclipuri create cu ajutorul acestei melodii, ea spune o poveste de iubire profundă și exprimă recunoștință și devotament în cuplu. „Copacabana” - Fly Project: O melodie care surprinde energia și spiritul brazilian din Copacabana, un refren nelipsit al petrecerilor. „N-am Sa Te Las” - MIRA: Piesa vorbește despre nostalgie, iar Mira nu numai că a încântat toate radiourile de la noi cu aceasta, ci a și inspirat mii de utilizatori pe TikTok. „La tine și la bani” - rares & Bogdan DLP: Parte din coloana sonoră oficială a filmului „Romina VTM”, melodia s-a popularizat rapid după lansare și a adunat peste 100 de mii de videoclipuri pe TikTok. „Prietena ta” - Satra B.E.N.Z. & Alduts Sherdley: O melodie perfectă pentru club care vorbește despre fericire și libertate.

În jurul lumii

Noile Staruri: creatorii, celebritățile și artiștii care au revoluționat anul 2023

În fiecare zi, o stea se naște pe TikTok. Anul acesta, comunitatea a fost inspirată și distrată de nenumărate minți creative care au dat glas platformei.

În România

@claudia28xo: La doar 20 de ani, machiajul Claudiei Preduca le-a atras atenția celor de la Oprah Mag și i-a propulsat imaginea direct în paginile revistei iconice a lui Oprah. Acest lucru se datorează tehnicii sale impecabile și prezintă un mix de precizie, creativitate și finețe în munca ei. @anisoreac: Antrenor personal, Ivan Anisoreac a integrat într-un video un test de cunoștințe sportive sub forma unei explorări captivante și informative, conceput pentru a provoca urmăritorii în timp ce îi distrează cu fapte fascinante. @serbanlorena: Lorena este o creatoare de conținut plină de viziune, care își împărtășește în mod autentic pasiunile și experiențele personale cu sute de mii de urmăritori. @the.news.man: Radu Andrei Tudor a adus știrile în fața a mii de ochi dornici de informații, acumulând vizualizări impresionante pentru conținutul său. @catadinaa_: În vârstă de 29 de ani, Catadinaa este o fostă jurnalistă de justiție care a pornit într-o călătorie de auto-descoperire și a făcut ca noua ei pasiune pentru jocuri să devină și profesie.

În jurul lumii

Hitmakers: Cei mai populari artiști pe TikTok în 2023

TikTok este un loc de joacă muzical în care artiștii și compozitorii se reunesc pentru a propulsa piese și tendințe la viteza culturii.

În Romania

În jurul lumii

Iubite de comunitatea locală: Afacerile mici care ne-au inspirat în 2023

TikTok este un loc în care utilizatorii pot începe cu pași mici, dar să gândească - și să atingă - lucruri mărețe. Nimeni nu știe acest lucru mai bine decât proprietarii de afaceri mici care au simțit cu adevărat impactul pozitiv al comunității în 2023. Datorită hashtag-urilor populare precum #SMB, #SmallBusiness și #TikTokShop, creatorii români au continuat să distreze și să se conecteze cu comunitățile în timp ce vorbeau despre pasiunea care a devenit profesia lor.

În România

@qwertykey.ro: Qwertykey.ro este primul magazin din România dedicat tastaturilor mecanice. @printoteca: Platformă inovatoare populară care revoluționează modul în care accesăm și folosim materialele tipărite. @elianmita: Unul dintre cei mai îndrăgiți patiseri de pe internet, din România. @nectarjuicebarromania: Nectar Juicebar este un bar cu smoothie-uri proaspete, adus la viață de două prietene. @meloni.care: Meloni oferă accesorii unice de îngrijire personală care aduc mai aproape atmosfera de acasă.

În jurul lumii

Învață pe TikTok: Lecții și trucuri susținute de TikTok

Cu atât de mult conținut educațional, utilizatorii învață în timp ce derulează clipurile lor preferate pe TikTok! În 2023, #BookTok a adus oamenii mai aproape de citit, în timp ce #CleanTok a adus comunitatea în contact cu cele mai utile trucuri care țin de treburile casnice.

În România

@mate.matica: Profesoară de matematică care explică utilizatorilor sumele. @alinawonnerth: Profesoară de limba franceză specializată în instruirea adulților. @eblogauto: Pasionat de mașini care explică urmăritorilor cum s-a schimbat legea și face sensurile giratorii mai clare pentru șoferi. @dr.gianina.farcas: O doctoriță explică ce se întâmplă în corpul femeilor în timpul ciclului menstrual. @4fara15: Studentă la literatură, Ruxandra vorbește despre cărțile care au făcut-o să se îndrăgostească din nou de lectură.

În jurul lumii

Doar pe TikTok: Trenduri susținute de efecte creative, sunete și alte funcții TikTok

Anul acesta, comunitatea TikTok a continuat să dea viață creativității și să depășească limitele exprimării printr-o gamă variată de efecte, sunete, filtre și multe altele, cu peste 25 de miliarde de videoclipuri create folosind efectele comunității până în prezent.

În România

În jurul lumii

Vocile Schimbării: Cei care au folosit TikTok pentru a schimba lucrurile în bine

În 2023, creatorii au continuat să depășească limitele. I-au inspirat pe cei din propriile comunități să învețe ceva nou și să susțină cauze de care le pasă, ceea ce a făcut o diferență uriașă în întreaga lume.

@madalina.vin: Mădălina este o personalitate online complexă care vorbește despre bârfe, machiaj, modă, în timp ce pledează pentru probleme sociale și își folosește platforma pentru a distra, educa și discuta provocările actuale ale vieții de zi cu zi. @deni.elenaa: Deni este o creatoare autentică, iar în clipurile sale subliniază importanța susținerii propriei opinii într-un mod respectuos și promovează un spațiu în care părerile diferite coexistă armonios.

