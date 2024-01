Noutatile lunii ianuarie la Disney+

Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

comunicat de presa: Începe anul 2024 în stilul Disney+ ! Descoperă cele mai noi producții din luna ianuarie și lasă-te captivat de producții originale sau de filme și seriale clasice îndrăgite. Pe Disney+ există ceva pentru toate gusturile!

Printre alte premiere importante din această lună se numără mult așteptata serie Echo de la studiourile Marvel, documentarele captivante despre crime adevărate Hoțul de bijuterii (The Jewel Thief) și Demoni și salvatori. Povestea Christinei Boyer (Demons and Saviours), precum și toate episoadele comediei O Familie Modernă (Modern Family).

Personajul emblematic al lui Dickens revine în noul serial Disney+ Original, Șmecherul (The Artful Dodger), cu Thomas Brodie-Sangster în rolul principal. Plasat în Australia anilor 1850, serialul îl prezintă, de asemenea, pe David Thewlis în rolul celebrului Fagin. Sau, dacă ești interesat(ă) de lumea modei, nu rata Cristóbal Balenciaga, un film biografic despre renumitul designer spaniol.

Toate acestea + multe altele la prețul de 36.99 Lei pe lună

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că disponibilitatea filmelor și serialelor poate varia în funcție de țară și se poate modifica. Datele de mai jos sunt corecte la momentul transmiterii acestui newsletter.

ECHO

MARVEL STUDIO

10 ianuarie

Toate episoadele disponibile

Studiourile Marvel prezintă "Echo", serialul care o are în prim-plan pe Maya Lopez, urmărită de imperiul criminal al ui Wilson Fisk. Atunci când drumul o aduce acasă, ea trebuie să se confrunte cu familia și mostenirea ei.

AVENTURI NEAȘTEPTATE LA FIRUL IERBII

(A REAL BUG’S LIFE)

Serial original Disney+

24 ianuarie

Toate episoadele disponibile

Inspirată din lumea Disney și de filmul "Aventuri la firul ierbii” (A Bug's Life) de la Pixar, noua serie originală Disney+ de la National Geographic, ”AVENTURI NEAȘTEPTATE LA FIRUL IERBII”, este o aventură incredibilă ce privește îndeaproape nouă lumi diferite, pline de micro insecte din întreaga lume, unde forțele naturii se desfășoară la scară miniaturală și unde micile creaturi se bazează pe puteri uimitoare și alianțe extraordinare pentru a supraviețui în fiecare zi. Miza este mare... chiar dacă creaturile sunt extraordinar de mici. Realizate cu ajutorul noilor tehnologii de filmare și narate de Awkwafina, fiecare episod prezintă poveștile incredibile ale micilor eroi care trăiesc în lumi dincolo de orice imaginație - de la un păianjen săritor care își caută o casă pe străzile din New York până la prima zi de muncă a unei albine-orhidee din Costa Rica, care face parfumuri! Plină de comportamente noi uluitoare și de personaje epice, această serie pentru întreaga familie arată că ”AVENTURI NEAȘTEPTATE LA FIRUL IERBII” poate fi la fel de fantastică ca orice film de animație.

O FAMILIE MODERNĂ [MODERN FAMILY]

Serial original

1 ianuarie

Toate episoadele sunt disponibile

”O familie modernă” este un serial de comedie care prezintă trei familii diferite din perspectiva unui realizator de filme documentare și a echipei sale. Jay Pritchett (Ed O’Neill) este patriarhul acestei familii moderne complicate și iubitoare.

ȘMECHERUL

[THE ARTFUL DODGER]

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

17 ianuarie

Exclusiv pe Disney+

Acțiunea are loc în Australia anilor 1850, în colonia plină de viață Port Victory, unde Jack Dawkins și-a transformat degetele dibace de hoț de buzunare în degete agile de chirurg. Trecutul lui Dodger se întoarce ca să-l bântuie odată cu sosirea lui Fagin, care îl ademenește înapoi în lumea fărădelegilor. O amenințare mai mare pentru inima lui Dodger este lady Belle, fiica guvernatorului, care este hotărâtă să devină prima femeie chirurg din întreaga colonie. De la hoții la operații pe viață și pe moarte, de la serate la violență stradală, aceasta este o poveste despre reinventare, trădare, mântuire și dragoste cu întorsături.

CRISTÓBAL BALENCIAGA

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

19 ianuarie

Toate episoadele disponibile

Cristóbal Balenciaga părăsește San Sebastián fugind din calea Războiului Civil și se mută definitiv la Paris. Prin intermediul familiei sale, al echipei și al partenerului său, îl vom descoperi pe cel mai mare creator de modă din toate timpurile: de la începutul carierei sale și până la epoca sa de aur, inclusiv apariția colecțiilor prêt-à-porter și refuzul său de a-și transforma brand-ul într-o industrie.

BLUE SEZONUL 3 [BLUEY] NOI EPISOADE

12 ianuarie

10 noi episoade disponibile

Serialul oferă o perspectivă amuzantă și sinceră asupra vieții de familie moderne și celebrează modul în care jocul imaginativ ajută la formarea unor copii sănătoși. Cățelușul australian Blue (rasa Blue heeler) are o imaginație fără limite și adoră să transforme viața de zi cu zi în aventuri jucăușe. Ea și sora sa mai mică, Bingo, pornesc în explorarea lumii lor, folosind jocul pentru a-și învinge temerile și pentru a încerca rolurile de adulți. Și nimic nu le place mai mult decât să îi includă și pe părinți - în special pe tata - în jocurile și distracțiile lor. Mama Caramela s-a întors la serviciu, iar tata Bandit jonglează cu îngrijirea copiilor și cu munca de acasă. Dar, deși el crede că este la conducere, fetele sunt cu siguranță cele care iau deciziile atunci când vine vorba de timpul de joacă - și de aproape orice altceva!

CREATORUL

(THE CREATOR)

UN FILM 20TH CENTURY

17 ianuarie



Joshua (John David Washington), un fost agent dur al forțelor speciale, îndurerat de dispariția soției sale (Gemma Chan), este recrutat pentru a-l vâna și ucide pe Creator, arhitectul alunecos al inteligenței artificiale avansate (IA), care a dezvoltat o armă misterioasă a cărei putere poate încheia războiul și distruge omenirea. Joshua și echipa sa de agenți de elită traversează liniile inamice până în nucleul întunecat al teritoriului ocupat de IA, doar pentru a descoperi că arma care poate distruge lumea și pe care a fost instruit să o distrugă este, de fapt, o inteligenta artificială care a luat forma unui copil (Madeleine Yuma Voyles).

Știai că?

An nou, sezoane noi: Există atât de mult conținut nou Disney+ pe care îl poți aștepta cu interes în 2024, și pentru a începe te poți bucura de cele mai noi episoade ale serialului O Familie Modernă

Dacă ți-a plăcut Crimă la capătul Pământului (A Murder At The End of The World) de la FX, încearcă tot de la FX Promoția 2009 (Class of '09): O clasă de agenți FBI se confruntă cu schimbări imense pe măsură ce sistemul judiciar american este modificat de I.A. Plasate în trei momente distincte în timp, toate episoadele sunt difuzate începând cu 3 ianuarie.

Hoțul de bijuterii dezvăluie jaful halucinant orchestrat de Gerald Blanchard, un adolescent jefuitor de bănci din Omaha, Nebraska, care a reușit unul dintre cele mai sofisticate furturi din istorie - smulgerea îndrăzneață a prețioasei bijuterii "Sisi Star" din Austria.

Vizionare placuta