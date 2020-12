Obiectiv 2021: sănătate, siluetă & energie

A venit acel moment al rezoluțiilor, planurilor și promisiunilor.

Probabil, pentru multe dintre noi, ianuarie 2021 implică, printre altele, și o dietă, nu-i așa?

Dacă te-am nimerit, îți propun o alternativă mai fericită!

New Year, New Me, For Good: -24 kg fără diete, restricții și frustrări, cu sănătate la pachet

Teoretic, corpul poate să slăbească lejer, fără a da de veste "termostatului" din creier, cam jumătate de kg pe săptămână. Adică 2 kg pe lună. Par puține, dar dacă numeri 12 de luni, ajungi la o valoare demnă de luat în seamă!

Dacă acesta este echilibrul său, și corpul tău poate beneficia de un rezultat asemănător!

Așadar, aceasta e propunerea mea pentru tine: un regim de viață blând, sănătos, cu îmbunătățiri constante, care te va ajuta să scazi progresiv către greutatea ta ideală, fără foame, frustrări sau restricții absurde.

Mai apoi, te anunț că această echilibrare a greutății este cel mai mărunt beneficiu pe care îl vei obține din schimbarea stilului de viață! Pentru că ea vine la pachet cu un boost de energie, stare de bine fizică și psihică, somn odihnitor și o reechilibrare metabolică printre beneficiile căreia se numără, desigur, și posibilitate de prevenție a bolilor cronice.

Cum se desfășoară programul?

Cum poți beneficia de programul de schimbare a stilului de viață?

Printr-un abonament lunar constând într-o ședință de consiliere 100% personalizată. În cadrul acestei ședințe vom stabili, în funcție de particularitățile vieții tale, de nevoile, poftele, programul și timpul pe care îl ai la dispoziție, un "plan de atac".

Vei avea la dispoziție cunoștințele mele din sfera medicinei generale, nutriției și coaching-ului pentru a te ghida în stabilirea celui mai bun plan pentru tine: în ritmul tău, după regulile stabilite de tine, cu pașii pe care TU ești pregătită să ii faci.

Ce NU include programul?

În cadrul ședințelor nu vom concepe diete, nu vom prescrie tratamente, nu vom apela la restricții absurde. Vom decide împreună care este drumul cel mai eficient către un stil de viață sănătos, echilibrat, cu cel mai bun raport efort/beneficiu.

Un abonament accesibil

Costul abonamentului este de 200 lei/luna.

Pentru că s-ar putea să îți atingi obiectivele mai devreme (sau pentru că pur și simplu trăim vremuri incredibil de imprevizibile și nu știi ce vei face peste 6 luni), achitarea taxei se face lunar, fără obligativitatea de continuitate.

Promo pentru cititoarele Kudika

Dacă faci parte din comunitatea Kudika, ai 50% reducere la prima ședință cu codul #kudika introdus în formularul de contact.

Notă:

Programul se adresează femeilor cu vârste peste 18 ani și nu ține locul unei consultații sau recomandări a unui medic specialist.

Featured foto by alphaspirit.it via Shutterstock