Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. "

Valentine's Day si Dragobetele se apropie cu pasi repezi prin urmare iti propun sa intri in atmosfera descoperind sau redescoperind cinci dintre cele mai frumoase romane de dragoste din literatura romana a secolului trecut. Te asigur ca te vor cuceri si ca sunt cel putin la fel de captivante ca si mult aclamatele besteselleruri internationale.

5 romane de dragoste din literatura romana care merita citite

Liviu Rebreanu - Adam si Eva

Un roman de cele din programa scolara. Nu stiu cat de mult ti-a placut "Ion" in liceu, insa Adam si Eva, scris in 1925 este altceva. Cartea spune povestea a doua suflete pereche, un barbat si o femeie, care se intalnesc pe parcursul a sapte vieti. Desi cele doua personaje principale isi schimba infatisarea de la o existenta la alta, se recunosc de fiecare data pentru ca privirea ramane aceeasi. Romanul este construit in jurul mitului arhetipal al cuplului mitic si al credintei in reincarnare. Te vei regasi in aceasta carte daca te afli in cautarea iubirii absolute, a acelui partener pe care il recunosti ca fiind potrivit de la prima privire.

Mihail Drumes - Invitatie La Vals

Am devorat "Invitatie La Vals" in adolescenta. O carte cu o coperta albastra si un cuplu stilizat care danseaza. Nu am fost singura care a citit aceasta carte scrisa in 1936 ascunsa sub patura, cu lanterna aprinsa in mana. „Invitatia la vals”, in perioada interbelica, a detinut suprematia in randul preferintelor publicului tanar. Intr-un deceniu s-au epuizat 34 de editii. Povestea este plamadita din situatii-limita, senzualitate si rasturnari de situatie spectaculoase, este unul dintre romanele marilor pasiuni.

Cartea, care istorieste povestea de dragoste dintre Micaela si Petrican contine lovituri de teatru, iubiri fatale, tensiuni la limita suportabilului, povestite cu verva, alert, cu patos, candoare si frenezie. Si promoveaza ideea ca masura iubirii adevarate este data de suferinta. Te vei regasi in aceasta carte daca ai nevoie de un pic de drama in viata de cuplu.