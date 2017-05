Am o verisoara de la mare distanta (sa ne intelegem, tatal ei este unchiul unui bunic) ceva mai coapta la varsta decat mine. Fata asta e cunoscuta in neam pentru ghinionul teribil pe care l-a avut in dragoste. Prima data s-a maritat de foarte tanara cu un barbat la fel de foarte tanar caruia ii placeau de fapt doamnele foarte bogate. Prin urmare, a lasat-o pe Vera mea cu buza si burta umflate ca sa se capatuiasca. De atunci i-a intrat ei in cap ca trebuie sa faca bani cu orice pret. Cu un copil de gat si cu o inima seaca, verisoara-mea si-a terminat facultatea si s-a pus pe munca. Dar stiti cum? Ca boul la jug. A tras si a tras si a tras ani in sir pana cand s-a vazut sefuta. Pe drum l-a cunoscut pe cel de-al doilea sot al ei, un barbat complet dependent care o cauta intr-o casnicie tot pe ma-sa care mama ii aducea si la treij de ani de mancare la pat. In mod evident, Vera era impartita intre responsabilitatile de la job si copil, drept pentru care nu avea timp sa-i sufle sotului in orezul cu laptic sa nu il arda la botisor (am citat direct din Soacra II). Sa nu va uitati chioras la Vera ca era prea carierista si prea rece. Era si este o femeie muncitoare si ambitioasa care nu se simte datoare sa faca pe menajera sotului. Ca in multe cazuri, ea cauta un partener in casnicie, el voia o mama.

- Vera, nu te duci tu sa-l iei pe ala mic? Nu, iubire, eu nu pot, ma duc la fotbal cu baietii. Si poate ai timp diseara sa faci si tu niste paine.

In timp ce el era la fotbal cu baietii si visa la paine de casa, Vera era ingropata in teancuri de dosare, cu o mana pe Excel, cealalta pe un sandvis, singura ei masa din ziua aia. Sotul asta al Verei suferea de o celebra boala numita stiintific trandavita acuta. N-ar fi pus mana sa miste un pai din casa ca-i cadeau rangul si outele. Verei i-a ajuns si in mod evident a bagat divort.

Foto Maslowski Marcin/Shutterstock

Anii au trecut si Vera l-a cunoscut pe fostul viitor sot. S-au vazut, s-au placut, s-au ma rog, folositi-va imaginatia. Cum dumnealui ii mijeau ghioceii pe la tample iar Vera se facuse deja sora cu dracul de doua ori, s-a pus in discutie, deloc romantic, varianta unei casatorii. Bun, nunta, cumetrie, paranghelie dar inainte trebuie sa se cunosca si cuscrele. Zis si facut, ne intalnim la un restaurant pe teren neutru in formula si familie complete. Potentiala mama soacra a Verei era o doamna care batea spre 65 de ani dar dichisita pana in varful firelor rosii de par, cu ochelari de soare si unghii cu gel bio. Admirabil, mi-e drag de mor de femeile pentru care varsta e doar un numar. Ceva nu mi-a placut totusi la femeia asta de cand am vazut-o. Prea zambea sticlos cu toti dintii la noi. Prea mieroasa. Prea dulce. Cum eram inca prea necoapta si aparent nestiutoare in mersul lumii, nu m-a auzit nimeni cand am protestat impotriva familei. Nunta parea batuta in cuie si fixata in doua veri. Apoi, o buna perioada de timp, verisoara-mea parca intrase in pamant. La telefonul nu prea raspundea, pe feisbuc era liniste ca-n profilele parasite si nu reusea nimeni sa se dumireasca ce mai face Vera.

Cam la un an dupa intalnirea dintre cuscre, ma suna Vera in toiul noptii, plansa toata si aruncand flacari pe nas ca Etna. Imbraca-te, Noemi, si vino si ia-ma de la astia de acasa ca ajungi sa ma cauti la Targsor cu chiftele, zice ea printre doua injuraturi de cadelnite si zugravit (p-asta cu zugravitu’ mi-a explicat-o ea mai tarziu)

Am ajuns la adresa si m-am inchinat. Am crezut ca am picat prost. Stiti, bine ati venit, rau ati nimeri!

Am intrat intr-o cosmelie in care locuiau viitoarea mama soacra, tatal socru, printisorul Verei si fratele mai mare al acestuia. Nici mobila veche nu mi-a sarit atunci in ochi, nici linoleumul de jos. Sa nu ma luati de snoaba. Snobi erau astia patru care o prinsesera pe Vera ca pe vaca de muls. Nu cred ca “mizerie” este un cuvant potrivit. Nu stiu cum sa va descriu ce am vazut. Din bucatarie duhnea a numai Dumnezeu stie ce. Intrerupatorul de lumina era negru si cleios. Mobila era, la propriu, alba de praf. In schimb, printre toate astea stateau la intare pantofi scumpi iar in biblioteca erau aruncate la intamplare parfumuri de dama si de printisori pentru care eu mi le-as cumpara doar daca as primi vreun bonus. Carevasazica, Vera nu nimerise in casa unor oameni care nu aveau dupa ce bea apa dar nu avea cine sa raneasca in cocina de pe urma lor.

Am saltat-o pe fata asta de acolo ca pe o rufa murdara si dupa ce am facut cate un dus, mi-a rezumat povestea Chivei care se vrea diva. Problema nu era lipsa banilor ca produceau amandoi flacaii iar ai batrani aveau pensii de oameni care au stiut sa se descurce. Pur si simplu era sub demnitatea cuiva din familia aia sa faca un pic de curat. Asa ca au gasit-o pe Vera. Atunci cand se ducea in vizita pe la ei, toanta mea punea intai mana pe mop, matura, galeata, carpa si freca de ramanea casa luna in urma ei. O data de mila, o data de sila dar apoi din obligatie. Cand ajungea vinerea, in loc de vizita conjugala, Vera se ducea in vizita de smotru.

Din fericire i-a ajuns la un moment dat si a scos bateriile din ceasul imaginar care ii tacaia in cap. Abia in momentul asta i-a intrat in functiune sistemul de alarma si si-a dat seama ca era visul umed al oricarei soacre. Vera stransese ceva bani de cand muncea, de priceputa era priceputa la orice, blanduta si scuturata, frumusica si cu bun simt. Dincolo de toate astea, mai presus decat orice, asa cum va ziceam, Vera, desi cam trecuta, avea avere. Mama soacra s-a vazut ea cu sacii in caruta dar ce n-a aflat pana in seara in care m-am dus sa o scot de acolo este ca Vera strange supararile si nemultumirile in ea. Cand explodeaza, in jurul ei ramane crater. Atunci cand a lasat-o primul barbat, Vera a organizat rapid in spatele blocului concurs de aruncat cu ciocanu’ in masina fostului de s-au strans vecinii ca la circ. Al doilea barbat a fost poftit politicos afara in chiloti si sosete. In generozitatea ei, Vera i-a dat apoi hainele. Pe geam. Fasie cu fasie. De data asta, obosita si satula, n-a facut decat sa scoata la iveala vastul repetoriu de injuraturi dupa ce i-a urat Chiva soacra sa puna mana pe bidinea si sa zugraveasca holul.

Deocmadata Vera a bine. A descoperit Tinder-ul.

Foto prima pagina Alenavlad/Shutterstock