Foto: Sogno Lucido, Shutterstock

Ce vrea un barbat de la o femeie, ce-l face dependent de ea, de prezenta ei? Nu sunt multe lucruri, nici complicate. Pentru omul potrivit, dar si pentru tine, le poti face si tu. Meritati amandoi.

Intelege-l

Sa fii intelegatoare nu inseamna sa-i treci cu vederea orice, sa-i strangi sosetele aruncate prin casa sau sa stai pana la miezul noptii sa speli vase, in timp ce el se uita la televizor, dupa ce tot tu ai pregatit cina. Dar cu siguranta inseamna sa nu il cicalesti pentru orice. Daca barbatii fug de ceva in viata, fug de cicaleala. Nu-i face reprosuri peste reprosuri daca vrei sa-l pastrezi langa tine. Fix la aniversarea voastra a trebuit sa plece in delegatie? Nu-l pistona zi de zi, o saptamana inainte si una dupa, pana-l faci sa-si ia campii. Nu da lucrurilor marunte valoare mai mare decat au, nu te victimiza cand nu e cazul, nu te purta ca si cu Universul ar trebui sa se roteasca in jurul tau. Un barbat va ramane mereu langa o femeie care stie sa se puna in locul lui, care il intelege si nu uita toate datile cand a fost acolo pentru una in care n-a fost.

Fii acolo cand e vulnerabil

Barbatii vor sa para siguri pe ei, puternici, asa stiu ca trebuie, asa au fost invatati de mici. Cu toate astea, sunt uneori mai sensibili decat niste copii. Au si ei momente de slabiciune, de tristete, cand simt ca nu-s buni de nimic. Sunt momentele in care el are nevoie de tine. Daca-l vezi abatut, incurajeaza-l, lauda-l pentru ceea ce este si face pentru tine. Stii cum se spune, oamenii nu uita niciodata felul in care i-ai facut sa se simta. Iar pentru un barbat, ca si pentru o femeie, sa se simta apreciat si important este nepretuit. Daca il faci sa zambeasca atunci cand e la pamant, vei deveni ingerul lui pazitor. Cand el e trist, tu fii vesela, zambitoare si optimista. Se va intoarce intotdeauna la tine.

In el si in tine. Sa fim seriosi, stii si tu ce fel de om ti-ai ales. N-ai fi cu el daca nu l-ai iubi, daca nu te-ar iubi, daca nu te-ar face fericita, daca nu te-ai putea baza pe el. Stii ca din toate el te-a ales pe tine. Nu strica totul cu obsesiile tale, cu suspiciunile nefondate si cu nevoia de control. Nu-i face scene de gelozie pentru ca a intarziat acasa o ora, nu-l suna toata ziua sa vezi unde e si cu cine, nu-i cauta prin telefon sau prin buzunare. Ofera-i libertate si n-o sa mai vrea sa plece de langa tine.

Lasa-l sa faca ce-i place

Vrea sa mearga la sala de fitness? Ii place sa alerge o ora seara, dupa munca? Joaca biliard sau iese la fotbal cu prietenii din cand in cand? Lasa-l sa faca asta, chiar daca tu nu esti prietena nici cu sportul, nici cu biliardul. Daca l-ai opri, ai avea acasa un barbat frustrat, cu gandul in alta parte. Gaseste-ti si tu activitatile tale care sa nu-l implice pe el. Fii independenta. Daca stati lipiti unul de altul 24 din 24, nu inseamna ca va iubiti mai mult sau ca va merge mai bine in cuplu, dimpotriva.

Fii pe picioarele tale

Un barbat nu va spune neaparat asta, dar apreciaza o femeie care se descurca pe cont propriu, care are unde locui, care isi poate plati singura facturile. El stie ca asa o femeie nu sta cu un barbat pentru ca are nevoie de el, sta cu el pentru ca vrea si, la o adica, poate pleca oricand. Va lupta mai mult, va simti mai pregnant nevoia sa te cucereasca, sa te surprinda. Si dupa ce te are, n-o sa mai vrea sa-ti dea drumul.