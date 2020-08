3 filme de dragoste pe care poți să le revezi iar și iar fără să te plictisești

Dacă ai terminat Netflixul și butonezi la nesfârșit telecomanda sperând pentru un deliciu pe care l-ai ratat la toate scanările anterioare, ți-am pregătit 3 sugestii pe care le poți revedea la nesfasit.

Casablanca

"We'll always have Paris" este fără îndoială cea mai romantică expresie din istoria cinematografiei.

De altfel, filmul este atât de plin de replici care te fac să oftezi clipind din gene, încât ocupă fără doar si poate un loc fruntaș în topul celor mai romantice filme făcute vreodată.

Vizionare placuta

Așa că... play it, Sam...