Cum recunosti un partener serios, care merita increderea ta

Exista o multime de ingrediente care transforma o relatie oarecare intr-o legatura profunda.

Daca pasiunile comune va apropie, iar empatia va face sa va deschideti sufletul in fata celuilalt, sexul dinamizeaza fiecare aspect al vietii in doi si aduce acel element indispensabil al pasiunii. Mai presus de toate acestea, insa, cea de care aveti nevoie pentru a va face curajul sa porniti impreuna la un drum lung este increderea. Greu de construit si usor de pierdut, acest sentiment se bazeaza atat pe gesturi mici, cat si pe fapte de natura a starni admiratia. Inca din primele saptamani de relatie, vei sti daca partenerul tau este demn de incredere, dupa cateva indicii clare:

Te prezinta celor apropiati lui

Acesta este unul dintre primele semnale potrivit carora ai de-a face cu un one night stand prelungit sau cu o potentiala legatura amoroasa ce poate evolua intr-o relatie. Va fi evident ca iubitul tau nu te vede ca pe o noua achizitie, in momentul in care te va pofti la un party alaturi de prietenii, rudele si colegii cu care impartaseste toate aspectele vietii lui private. Acest gest aparent banal dovedeste faptul ca partenerul tau este mandru sa te aiba alaturi de el si ca poate chiar este pregatit sa isi asume un rol mai important pe viitor.

Acorda importanta protectiei

Atunci cand atmosfera dintre voi devine fierbinte, este usor ca lucrurile sa scape de sub control. Acesta este un alt moment important in care increderea ta in partener va fi pusa la incercare. Chiar daca fiecare dintre voi trebuie sa dea dovada de precautie, cu atat mai mult va fi de apreciat iubitul tau daca va veni cu propunerea sa folositi prezervative. Vei sti ca ai de-a face cu o persoana care pune pe acelasi loc atat satisfactia ambilor parteneri, cat si sanatatea sau, dupa caz, contraceptia. Este important sa discutati deschis despre tipul prezervativelor care vi s-ar potrivi, precum si despre accesoriile compatibile cu acestea, cum ar fi gelul lubrifiant sau chiar inelul vibrator. O viata sexuala abordata cu simt de raspundere nu exclude distractia in dormitor.

Se simte degajat cu prietenii, dar te prefera pe tine

Pentru orice cuplu nou format, vine un moment cand petrecerile si momentele placute incep sa se desfasoare in formule tot mai restranse. Daca primul concediu in doi intarzie sau daca niciodata nu puteti vorbi deschis fata in fata, pentru ca anturajul lui este omniprezent in viata voastra, exista o problema. La polul opus, poti fi increzatoare atunci cand, desi nu lipsesc momentele in care va distrati alaturi de un grup numeros, iubitul tau prefera cu predilectie sa va petreceti weekendurile, city break-urile si concediile impreuna.

Nu este incapatanat

Pentru incredere deplina in doi, ai nevoie de o doza importanta de armonie, iar acest sentiment vine din modul in care va intelegeti, zi de zi. Comunicarea normala nu iese la iveala doar in momentele dificile, cand este important sa ai langa tine un om fara orgolii si fara intentii ascunse, ci si cu ocazia unor aspecte banale. Cand iubitul tau nu iti impune reguli absurde, cand nu este fixist si cand poti sa-i ceri parerea, fara teama ca vei primi din partea lui o predica de cateva minute bune, stii ca ai ales bine.

Iti vorbeste despre planurile de viitor

Nu se grabeste nimeni la altar, dar este reconfortant sa stii ca noul tau iubit se afla intr-un moment al vietii in care nu doar traieste clipa, ci priveste si catre viitor. Daca discutiile voastre aluneca natural catre teme legate de cele mai importante experiente in doi, cum ar fi intemeierea unei familii sau cladirea unui camin, iar el este initiatorul acestor subiecte, merita sa il privesti ca pe un om de incredere. Simpla intentie, insa, nu este suficienta, iar acesta este doar inceputul unei aventuri ce va va purta atat pe drumuri line, cat si pe carari mai inguste.

Cu sfaturile de mai sus, nu il vei gasi, neaparat, pe Fat-Frumos, dar iti vei mari sansele de a sta departe de o relatie incomoda, care ti-ar putea consuma entuziasmul, inca dinainte ca aceasta sa devina serioasa.

