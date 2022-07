Cum descrie un psiholog o relatie sanatoasa?

Cu totii ne dorim sa avem o viata de cuplu fericita. Insa, de cele mai multe ori, uitam, in primul rand cum sa castigam de la partener ceea ce ne dorim, cerandu-i de parca ne simtim indreptatiti sa primim.

Si uite asa incep problemele, considerand ca nu putem comunica, ca nu ne simtim iubiti sau apreciati la justa valoare.

De aceea, putem spune ca pentru o viata fericita de cuplu, trebuie sa indeplinim anumite nevoi, cum ar fi:

1. Nevoia de atentie. Aceasta nevoie contine si nevoia de comunicare. Ne dorim sa putem beneficia de atentia partenerului/ei atunci cand ii comunicam ceea ce simtim, ce vrem sau cand ii vorbim despre fricile sau temerile noastre.

2. Nevoia de afectiune, de dragoste, de romantism. Sunt nevoi ce pot fi exprimate prin: mangaieri, dezmierdari, gesturi de gratitudine, vorbe care sa ne mangaie sufletul si mintea deopotriva. Cuplurilor care vin pentru terapia de cuplu le spun ca orice om are propria poveste. In cuplu insa, pentru a fi functional, avem nevoie de o poveste comuna, in care sa credem si sa investim amandoi.

3. Nevoia de confirmare, respectiv confirmarea faptului ca sunt pe drumul cel bun, ca investitiile mele in cadrul cuplului sunt cele de care partenerul/a are nevoie. De asemenea, in cadrul acestei nevoi simt ca ar trebui sa mi se comunice, cat se poate de des, ca sunt inteligent, ca arat si ma comport frumos sau ca realizarile mele din acest moment cat si cele viitoare ne fac pe amandoi fericiti si increzatori intr-un viitor comun.

4. Nevoia de libertate. Fiecare dintre noi ne dorim sa avem si propria libertate de gandire, decizie, de exprimare, de actiune. Avand aceste liberati, putem decide cu acuratete ce ni se potriveste, iar bucuria va fi cu atat mai mare atunci cand vom remarca faptul ca, de cele mai multe ori, ceea ce gandesc eu, gandeste si cel de langa mine.

5. Nevoia de control vine in completarea nevoii de libertate si are la baza nevoia noastra de a controla, pe cat se poate, deciziile gresite ale celuilalt. Astfel ne putem asigura ca partenerul/a nu ia decizii gresite prin asocierea cu prieteni toxici, dezvoltand tot felul de adictii (alcool, droguri, medicamente, jocuri de noroc), lasandu-se mult prea uzat de o cariera care ii face mai mult rau decat bine.

6. Nevoia de sex. Viata sexuala a unui cuplu, poate fi un ingredient foarte important, care ii poate ajuta pe cei doi sa se bucure mai mult unul de altul. O viata sexuala in care dorintele si fantasmele amandurora sunt puse in practica, va aduce cu siguranta un plus de satisfactie in cuplul respectiv.

7. Nevoia de a construi o cariera poate contine propria libertate de decizie in privinta alegerii domeniului si a firmelor despre care cred ca ma pot ajuta sa imi construiesc cariera pe care mi-o doresc.

8. Nevoia de a avea copii. Este o nevoie ce trebuie discutata si convenita in cuplu, pentru a se lua cele mai bune decizii legate de momentul cel mai oportun in care poate aparea in viata de cuplu un copil, dar si modul in care il vom creste si educa pe acesta.

Acestea sunt doar cateva din nevoile primare ale fiecaruia dintre cei doi. In cazul in care isi doresc sa isi construiasca o viata in comun, este bine sa puna aceste nevoi, cat si altele pe care le considera importante in discutie pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii care sa ii avantajeze pe amandoi. In cazul in care nu reusiti din varii motive, puteti apela la terapia de cuplu, pentru a reusi sa construiti un plan de viitor care sa va reprezinte pe amandoi si sa va faca sa va bucurati de viata in comun.