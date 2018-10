De cand am parasit casa parinteasca, am suferit doua veri la rand din cauza caldurii. Calvarul a luat sfarsit: anul asta, campania Black Friday imi va aduce, in sfarsit, mult doritul aer conditionat la un super pret. Asa cum nu mai pot trai fara un aer conditionat, nu pot rezista in casa nici fara o hota foarte, foarte buna. Asta pentru ca am open space si tot mirosul de mancare s-ar raspandi in intreaga incapere.

O idee la fel de buna pentru a-ti crea ambientul ideal in incapere, ar fi sa alegi un dezumidificator pentru a curata aerul din camera. In ceea ce priveste oferta de aparate de aer conditonat in oferta eMAG de Black Friday, ai de unde alege.

Acum ce este mai important. Nu transforma aceste cumparaturi de Black Friday 2018 intr-o corvoada, intr-o cursa contracronometru, pentru ca pana la urma nu trebuie sa te stresezi prea mult. Lasa shopping-ul sa fie ce ar trebui sa fie si anume o mica distractie. Asadar - fara graba, fara stres, fara termene limita. Mai ales cand e vorba de electrocasnice pentru casa de urmarit in oferta de Black Friday! ;)

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com