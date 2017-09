foto: RossHelen, Shutterstock

Cat de des te feliciti pentru lucrurile uimitoare pe care le faci zilnic? Alocam atat de mult timp si energie in avea grija de ceilalti si, in cazul fericit, de noi insene incat uitam sa ne felicitam si sa ne auto-incurajam. Atunci cand nu ne incurajam in mod constant, stima de sine scade iar indeplinirea viselor noastre cele mai indraznete pare o iluzie lipsita de realism mai degraba decat o posibilitate.

Auto - incurajarea inseamna sa faci o lista a lucrurilor care merita aprecierea ta, de la faptul ca faci miscare regulat, meditatie, distractie, rezultate la in cariera, creativitate.

Daca nu ai mai practicat auto- incurajarea pana acum, este posibil ca la inceput sa se simta ciudat. Asta pentru ca suntem conditionate sa vorbim negativ despre noi insine. Insa cu cat o vei practica mai des, cu atat iti vei crea un nou obicei si te vei simti motivata sa ia decizii si mai bune. De exemplu, in loc sa iti petreci seara in fata televizorului, vei alege sa faci o baie cu uleiuri esentiale, sa citesti o carte buna sau sa te dedici unui hobby la care visai de multa vreme. Iar dupa ce vei lua aceasta decizie uluitoare, iti vei putea multumi.

O astfel de atitudine de incurajare continua de sine stimuleaza luarea deciziilor bune. Stiind ca vei fi incurajata pentru efortul tau, te vei simti incurajat asa faci lucruri mai uimitoare. Atunci cand te simti bine tot timpul sa faci lucruri bune pentru tin, viaţa devine o placere. Stima de sine este la cote mari si continua sa creasca. Capeti increderea se a-ti asuma riscuri din ce in ce mai mari si sa iti urmezi inima.

In final, iata o lista cu cateva lucruri pentru care te poti felicita si auto-incuraja zilnic:

Faptul ca ti-ai facut patul.

Faptul ca ai grija de tine

Programul de exercitii fizice

Succesul in cariera si abundenta financiara

Evitarea activitatilor si oamenilor cu valoare scazuta.

Indeplinirea unui obiectiv

Respingerea gandurilor negative si acceptarea de sine

Ajutorul pe care il acorzi altor persoane.

Respectarea integritatii personale

Timpul petrecut cu prietenii si familia

Faptul ca ai iertate

Timpul si banii alocati actelor de caritate.

Actiunile efectuate spre indeplinirea viselor tale.