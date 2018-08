Muzica sau melodiile care te ajută în astfel de momente sunt melodiile care îți plac cel mai mult, așa că pregătește-ți un playlist pentru zilele mai puțin vesele.

Vin și eu în ajutor cu o selecție de melodii care te ajută să îți calmezi anxietatea. Sunt melodii relaxante pe care poți medita și melodii motivaționale care îți spun că nu ești singură în lupta pe care o duci.

Melodii pentru meditație

1. Enya - Watermark

2. Zohar - The Merciful One

3. Sina Vodjani - Straight To The Heart

4. Zohar - Salaam

5. Fkj & Masego - Tadow

Melodii pentru anxietate

Ascultă ce au ceilalți de spus. O să te regăsești în poveștile lor de parcă piesele au fost scrise după povestea vieții tale.

Înțelegi? Asta înseamnă că nu ești singură și că artiștii care îți cântă îți sunt alături prin piesele lor, iar împreună o să reușiți să treceți peste fiecare moment dificil.

6. Brian Owens and Thomas Owens - A Change is Gonna Come

7. Christopher Cross - Sailing

8. Enigma - Return To Innocence

9. Kashy Keegan - Spirit Dances

10. Marc Broussard - Somewhere Over The Rainbow

12. Jessie J - Who You Are

13. Matchbox Twenty - Unwell

14. Tracy Chapman - Fast car

15. Linkin Park - Heavy

16. Beatles - Let It Be

17. Marianas Trench - Beside You

18. Christina Aguilera - The Voice Within

19. Hootie And The Blowfish - Let Her Cry

20. Rachel Platten - Stand By You

Care sunt piesele care te ajută pe tine să te calmezi în stările de anxietatea?