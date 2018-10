Primul magazin IKEA in care nu se mai poate plati cu bani lichizi

Mi-am dat seama târziu că trebuie să am grijă de sufletul meu dacă vreau să fiu bine. Mi-am dat seama târziu că sufletul meu are nevoie de lumină și de căldură, de liniște și de iubire ca să lucreze cu mintea și cu trupul astfel încât să mă bucur de tot ce are viața mai frumos să îmi ofere.