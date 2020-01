Anul 2020 este unul foarte simetric din punct de vedere numerologic.

Se spune ca influenta cifrei 4 – cifra anului 2020 – s-ar fi facut simtita, timid, inca de la sfarsitul toamnei lui 2019. Pe masura ce intrarea in noul an se apropie, vom percepe mai intens vibratiile ei. Dualitate, pragmatism, echilibru, concentrare, compromis, armonie sunt cuvintele-cheie care ne vor ghida in acest an bisect.

Cum 2+0+2+0 = 4, cifra 4 este cea reprezentativa pe parcursul anului si va fi marcanta, cu toate acceptiile ei. Dar pentru a intelege lucrurile pe deplin, trebuie sa analizam fiecare cifra componenta in parte.

►Semnificatiile cifrei 2 sunt, evident, amplificate de dubla ei prezenta.

2 reprezinta relatiile si dualitatea. E vorba in primul rand de relatiile pe care le avem cu alte persoane, dar si de relatia pe care o avem cu noi insine, este despre acele aspecte interioare sau exterioare pe care trebuie sa le descoperim, sa le reglam, sa le echilibram. Este in avantajul nostru sa dam dovada de autocontrol, autodisciplina, maturizare de-a lungul acestui an provocator.

Cifra 2 ne invata sa fim flexibili, sa facem compromisuri daca este nevoie pentru bunul mers al unei situatii sau colaborari. Dar poate insemna nu doar echilibru si liniste, ci si conflict, neintelegere, invidie, pentru ca simbolizeaza polaritatea, opozitia si tensiunea dintre cele doua naturi umane, cea feminina si blanda, generoasa, cea masculina si impunatoare, puternica.

Daca unele relatii se vor imbunatati si vor deveni indestructibile, altele se vor raci sau chiar se vor rupe, in functie de capacitatea noastra de a ne adapta si de a le gestiona. Trebuie sa renuntam la barierele si limitarile pe care ni le impunem singuri sau pe care le impunem altora.

►Cifra 0 este si ea una puternica si plina de semnificatii.

In acest an va fi de bun augur sa lucram in echipa pe plan profesional si foarte uniti, in pereche, pe plan personal. Disponibilitatea spre negociere, iertare, sacrificiu sunt cruciale.

Reprezinta in acelasi timp totul si nimic, simbolizeaza o gama infinita de posibilitati, o „tabula rasa“ (tabla stearsa) pe care urmeaza sa ne scriem propriul destin. Optiunile si oportunitatile noastre sunt nelimitate. Putem profita de ele cu conditia sa ne eliberam de bariere si idei preconcepute.

►Cifra 4, cifra anului 2020, este una a stabilitatii, a sigurantei.

Perioada pe care o domina este un timp bun pentru a consolida relatii, pozitii in organizatii, grupuri, companii.

Este si un moment benefic pentru a stabili noi conexiuni, pe care le abordam cu o atitudine deschisa, optimista si cu mai multa incredere in noi.

Vom putea sa ne stabilim obiective, sa ne facem planuri si sa le indeplinim pas cu pas. Lucrurile vor avansa incet sau chiar vor stationa uneori, dar lectia lui 2020 este aceea ca nu trebuie sa renunti. Inscrie-te la cursuri de perfectionare, incepe noi studii, asociaza-te cu persoane si asociatii de la care ai de invatat. In 2020 trebuie sa-ti organizezi mai bine toate aspectele vietii, de la programul zilnic de munca, pana la dieta, odihna, concedii, cheltuieli. Cu cat esti mai serios si mai responsabil, cu atat mai mult iti va surade norocul.

Cei care se nasc in acest an vor fi caractere disciplinate, perseverente, bine ancorate in realitate, foarte increzatoare si greu de abatut din drumul lor.

Featured foto by Leszek Kobusinski via Shutterstock