Simplu de confectionat, vision board-ul poate fi un simplu carton pe care punem imagini reprezentative pentru ceea ce ne dorim. Citisem despre vision board-uri insa nu mi-am facut unul decat dupa ce l-am intalnit pe Max. Barbatul mi-a aratat vision board-ul facut in urma cu mai putin de 12 luni si mi-a spus, in timp ce ochii ii scanteiau, ca jumatate din ceea ce era pe lista, se implinise. De la Max am invatat cum sa imi alcatuiesc un vision board eficient.

Primul pas este sa definesti mental ceea ce iti doresti. Gandeste-te la toate cadranele existentei tale: iubire si relatii, cariera si bani, sanatate si forma fizica, timp liber. Stai de vorba cu tine si vezi ce iti doresti cu adevarat fara sa iei in calcul situatia curenta sau eventuale bariere geografice, culturale sau temporale. Gandeste-te ca Universul este un urias magazin, cu rafturi nenumarate, de pe care poti alege tot ce vrei. Nu te teme sa visezi si sa indraznesti sa crezi ca poti avea si trai ceea ce acum pare, poate, imposibil.

Urmatorul pas este sa cauti imaginile reprezentative pentru ceea ce iti doresti. Poti folosi fotografii facute de tine in locuri care ti-au placut sau poze luate de pe internet. Pentru relatiile de cuplu, foloseste imagini care simbolizeaza pasiunea, iubirea, armonia si orice altceva iti doresti. Evita sa utilizezi poza unui barbat anume (de exemplu cineva care iti place si pe care il cunosti) pentru ca asta insemana incalcarea liberului arbitru. La urma urmei, iti doresti sa traiesti iubirea iar Universul iti va trimite persoana potrivita.

Vision boardul functioneaza daca ai incredere suta la suta. Asa ca nu te indoi nici o clipa de puterea sinelui tau interior si a mintii tale si nici de iubirea Universului pentru tine. Vei vedea cum drumurile se deschid si cele mai indraznete vise ale tale devin realitate.

Poti folosi o aplicatie pentru a-ti crea vision board-ul sau il poti construi direct pe un carton. Orice solutie alegi asigura-te ca il pui intr-un loc vizibil pentru tine dimineata, cand te trezesti, si seara, inainte de culcare.

Succes la visat si la ...construit!

