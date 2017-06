Foto: Lithiumphoto, Shutterstock

Poate ca nimic nu este mai gustos si nu miroase mai bine decat painea proaspat rumenita, abia iesita din cuptor. Problema este insa ca, asa cum se intampla si in alte situatii, placerea de moment poate avea rezultate nedorite. Iata ce se intampla in corpul tau atunci cand renunti la painea alba.

1. Vei scapa de mai multe kilograme decat de obicei din cauza reducerii retentiei de apa

Asa cum probabil stii deja, painea contine carbohidrati intr-o cantitate considerabila si eliminarea brusca a acestora din corpul tau va duce la scaderea in greutate. Nu este vorba nicidecum despre pierderea instantanee in greutate asa cum ai putea spera, ci despre eliberarea excesului de apa acumulat in organism. Fiecare gram de carbohidrati provoaca retinerea apei intr-o cantitate de 3 pana la 4 ori mai mare decat greutatea lor reala.

Spre deosebire de painea integrala si painea neagra, painea alba nu contine fibre care sunt atat de necesare pentru buna functionare a intestinelor. Atunci cand renunti sa mananci paine alba, sistemul digestiv incepe sa functioneze in mod corect. Pe de alta parte, carbohidratii sunt considerati mancarea creierului. Daca vei consuma carbohidrati de buna calitate, creierul tau va functiona mai repede si mai bine. Daca nu consumai carbohidratii care trebuie, corpul tau va da semne de nemultumire manifestate prin efecte secundare adverse. Unul dintre cel mai des intalnite este o senzatie neplacuta de oboseala, lipsa de putere si de energie.

3. Nu vei mai simti in mod constant senzatia de foame

Carbohidratii ”rai” sau procesati au un efect negativ asupra organismului datorita faptului ca se joaca cu nivelul zaharului din sangele nostru. Mai intai il cresc iar apoi il scad dintr-o data. Aceste schimbari destul de bruste pot trimite semnale false care se vor manifesta ca un sentiment de foame, care determina mancatul in exces, dezordonat care duce ulterior la aparitia kilogramelor nedorite in exces. Remediul este, din fericire, extrem de simplu. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa inlocuisti caloriile goale din painea alba cu cele hranitoare pe care le gasesti in produsele facute din cereale integrale. Schimbarile pozitive nu vor intarzia sa isi faca simtita prezenta.