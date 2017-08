Momentele de indoiala, insuccesele, piedicile, reusitele sau cresterea personala ... toate fac parte din recuzita pe care viata ne-o asterne la picioare zi de zi, si care alcatuiesc scena unde suntem actorul principal, inca din ziua in care ne nastem.

In opinia cunoscutului profesor roman de yoga, Dana Tupa, prezenta acestor scenarii pozitive sau negative are un scop clar, si anume setea noastra puternica de a invata, de a creste si de a ne autodepasi in mod constant pe parcursul vietii.

„Asa ne nastem si suntem proiectati de la natura, sa dorim succesul, doar ca, in copilarie acest progres este mult mai rapid, scazand insa odata cu varsta. Copiii nu se lasa pagubasi cu una cu doua si incearca pana reusesc; se spune ca daca dorinta de a reusi a copilului nu ar fi atat de puternica, am avea o planeta de oameni mergand de-a busilea… Asa ca, ori de cate ori, ca adulti ne simtim slabi, sa ne amintim de lucrurile care ne fac puternici si sa reinvatam sa credem in puterile personale, in oamenii care cred in noi, mai ales atunci cand indoiala incepe sa-si teasa firele in mintea sau sufletul nostru”, declara profesorul de yoga, Dana Tupa ondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International USA.

Totodata, specialistul este de parere ca insuccesul nu trebuie sa ne sperie, ci din contra. Este dovedit stiintific ca insuccesul nu provoaca o stare de imobilizare, ci ambitioneaza tot mai mult, deoarece oamenii sunt fiinte foarte orgolioase, care nu accepta sa piarda. Thomas Edison a reusit sa creeze becul, dupa mai bine de o mie de incercari esuate; cel mai probabil, nici nu ne-am putea imagina lumea in care traim, fara inventia lui.

Sfaturile profesorului de yoga Dana Tupa pentru a ne invinge slabiciunile

Tine minte succesele trecute si nu le diminua importanta! “Aminteste-ti constant felul in care ai actionat atunci, motivatia, felul cum ai gandit, cine a crezut in tine, cum te-ai pozitionat tu fata de ideea reusitei. Repeta acea scena, fa-o sa devina automatism in viata ta!”, considera profesorul de yoga. Seteaza-ti obiective in permanenta si urmeaza-le! “Fie ca sunt pe termen lung sau scurt, important este sa cresti continuu si sa nu stagnezi. Totul in natura este legat de evolutie, orice stagnare ducand catre degradare si moarte. Odata cu varsta, oamenii obisnuiesc sa spuna ca sunt prea batrani sau ca e prea tarziu pentru x sau y, lucruri pe care de fapt si le doresc cu ardoare, dar isi impun mai mult sau mai putin constient, bariere mentale greu de trecut. Sa ne amintim ca exista oameni care la aproape 100 de ani termina maratoane, asadar teoretic, nu exista bariere fizice, ci doar mentale”, explica Dana Tupa. Nu conteaza marimea obiectivelor, dar incepe cu ceva! “Obiectivele mici sunt mai usor realizabile, insa odata atinse, ne intaresc puterea vointei. Mai degraba putem incepe cu obiective mici si apoi putem continua cu cele de anvergura, caci cele din urma necesita mai multa energie, efort si timp. Paul Clement Jagot, in cartea sa, ‘’Puterea vointei’’, descrie un procedeu extrem de simplu pentru intarirea acesteia: sa facem un gest anume zilnic, la aceeasi ora, timp de 6 luni, chiar daca este vorba, de exemplu, de simpla deschidere a unui geam de 3 ori. Rezultatele acestui gest sau actiune repetitiva, va aduce niste transformari incredibile in viata noastra”, este de parere profesorul Dana Tupa. Nu te compara cu ceilalti intr-un sens negativ, caci nimeni nu este asemeni altuia. Suntem unici! “Desigur, te pot atrage magnetic aptitudinile altei persoane sau felul in care actioneaza, vorbeste sau simte, dar nu uita ca si tu poti invata abilitati noi. Cu siguranta insa, poti sa simti inspiratie sau sa inveti de la ei ceea ce iti place. Nu uita insa ca in multe domenii, cel mai probabil, ai abilitati mult mai bune decat acea persoana pe care o admiri. Si da, admiratia, este una dintre tehnicile cele mai simple prin care poti asimila sau poti da „copy-paste” in viata ta, calitatilor care te atrag magnetic la altcineva”, spune Dana Tupa. Nu te teme si nu te ingrijora de ceea ce cred altii despre tine! “In primul rand, aproape toti avem tendinta de a exagera atunci cand credem ca alti oameni se gandesc prea mult la noi, cand de fapt sunt prea ocupati cu viata lor… Ei insisi au obiectivele, visurile, neimplinirile sau reusitele lor. Si poate da, au o parere despre noi, iar daca aceasta nu ne onoreaza, atunci, cel mai probabil poate ar trebui sa invatam ceva. Poate o lectie spre crestere!? Sau poate de fapt nu conteaza, caci trebuie ca viata noastra sa fie o reflectare a propriilor valori. Avem dreptul de a gresi in viata noastra, tocmai pentru ca este a noastra si ne asumam greselile. Important este sa-ti traiesti visul sau, dupa cum spun adeseori: nu lasa viata sa te traiasca, ci traieste-ti viata!”, ne sfatuieste profesorul de yoga Dana Tupa. Nu lasa vocea interioara care-ti spune ca “nu poti”, „nu iti va iesi” sa te cuprinda mai mult de o secunda! “Mai degraba pune-ti intrebarea: daca as avea abilitatea respectiva, cum as face acel lucru pe care mi-l doresc? Pozitioneaza-te pe o treapta superioara si nu uita ca intrebarile calitative aduc raspunsurile calitative, in timp ce afirmatiile devin parte din personalitatea noastra si ne blocheaza sa primim raspunsuri bune. Creierul uman nu este proiectat sa ne aduca fericirea, ci supravietuirea; cu alte cuvinte, trebuie sa il educam in asa fel incat sa simtim bucurie in viata noastra, zi de zi; o educatie care incepe din copilarie si se termina cu ultima zi din viata noastra”, explica specialistul. Depaseste-ti temerile! “Este inutil sa crezi ca persoanele pe care le admiri cel mai mult sau care devin adevarate modele pentru tine, nu se tem de nimic! Cu totii avem temerile noastre, in diferite arii de viata, in diferite momente, dar cu certitudine ele exista. Teama poate actiona ca un catalizator ce ne motiveaza sa ne autodepasim, sa gasim informatii, solutii si evident sa actionam. Depasirea, sau mai degraba, largirea cercului de confort, este inca o data parte din fenomenul de crestere personala atat de necesar”, declara profesorul de yoga. Fa tot posibilul sa te afli in permanenta intr-o companie buna, caci cine se aseamana se aduna! “Daca inca nu esti ceea ce iti doresti, atunci fa tot posibilul sa te inconjori de oamenii care deja sunt asa cum vrei sa devii. Se spune ca suntem media celor 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp din viata noastra. Fa un calcul simplu si evalueaza daca te afli in compania potrivita, iar in caz ca nu, schimba ceva in acea directie. Un secret important este acela de a te plasa intr-o companie superioara, pe care o poti atrage in viata ta, facand ceva important pentru acea sau acele persoane. Sa nu uitam ca putem aduce plus valoare persoanelor din jur, prin ceea ce suntem sau facem. Orice relatie este un joc de plus valoare si atunci cand acesta inceteaza, fie ca ne dorim sau nu, relatia respectiva se rupe”, conchide profesorul international de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International USA.