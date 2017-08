Are o poveste cu totul si cu totul impresionanta, iar experientele de viata prin care a trecut si despre care vorbeste in conferinte de succes l-au facut viral in toata lumea. Activistul australian James Aspey este cu siguranta un personaj, iar in momentul de fata este unul dintre cei mai cunoscuti sustinatori ai drepturilor animalelor din lume. A supravietuit cancerului, a facut un juramant de tacere de 1 an de zile, pentru a atrage atentia asupra nedreptatii la care sunt supuse animalele, iar pe 1 septembrie se va afla pentru prima oara in Romania, la invitatia Do Good Academy.

Personaj carismatic si cu discursuri apreciate in intreaga lume, care ridica semne de intrebare profunde cu privire la modul in care fiecare alege sa isi traiasca viata, James va impartasi pentru prima oara cu publicul din Romania experienta sa de viata. Supravietuitor al cancerului, cu o poveste si evolutie incredibile, James a ajuns unul dintre cei mai cunoscuti activisti in domeniul drepturilor animalelor la nivel mondial. La numai 17 ani a fost diagnosticat cu leucemie si i s-au dat doar 6 saptamani de viata. Dupa 3 ani de chimioterapie insa si multe dezechilibre alimentare, un test de 7 zile de dieta vegetariana l-a facut sa-si schimbe complet viziunea asupra propriei persoane, dar si a lumii in care traim.

Un adevarat star in Australia, cunoscut si apreciat in toata lumea, James a petrecut un an fara sa vorbeasca, intr-o liniste totala auto-impusa, calatorind prin Australia si parcurgand 5000 de kilometri pe bicicleta. Prin acest demers James a demonstrat lumii ce inseamna sa nu poti sa vorbesti in nume propriu, crescand astfel nivelul de sensibilizare al publicului larg cu privire la necuvantatoare, la animalele care sunt exploatate de catre oameni. De-a lungul acestei calatorii, care s-a desfasurat intre 13 ianuarie 2014 - 13 ianuarie 2015, James a facut cunoscut stilul sau de viata vegan, aratand cum poate fi acesta asumat.

„Ma bucur foarte mult ca am reusit, la Do Good Academy, sa-l aducem in Romania pe James Aspey, unul dintre cei mai cunoscuti activisti pe plan mondial din acest moment. Sunt convinsa ca publicul de la noi va avea multe de invatat din experienta de viata a lui James, dar si din principiile pe care le sustine. Pe 1 septembrie vom invata impreuna cum sa iubesti viata, cum sa treci peste greutati si sa le transformi in aliatul tau si cum sa respecti si sa traiesti in armonie cu tot ceea ce te inconjoara”, a declarat Catrinel Popescu, fondatoarea Do Good Academy.

Pe 1 septembrie, incepand cu ora 13:30, la Hotel Caro din Bucuresti, James se alatura conferintei "For the Love of Life” organizate de Do Good Academy si va vorbi publicului din Romania despre experientele prin care a trecut si care l-au transformat intr-unul dintre cei mai cunoscuti activisti din lume. Accesul este GRATUIT, iar inscrierile se fac pe www.dogoodacademy.ro. Locurile sunt limitate! Pentru mai multe informatii: ask@dogood.academy / 0721331162

Mai multe despre James Aspey