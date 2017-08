Lista bauturilor traditionale, de pe intreg mapamondul, contine licori puternice. Sa ne gandim numai la bautura care ne recomanda pe noi, romanii, in lume. Desigur, exista si exceptii si, plecand de aici, am incercat sa obtinem un scurt meniu de bar care sa iti ofere optiuni diferite - cu si fara alcool. Partea cu adevarat interesanta? Sunt bauturi cu vechime, de pe 5 continente.

Bauturile traditionale, create dupa retete vechi, duc mai departe numele tarii sau al regiunii din care provin, iar unele, cum este sampania, poarta intocmai denumirea zonei de care apartin - in acest caz, regiunea Champagne, din Franta. Unele dintre aceste bauturi sunt certificate ca produse traditionale cu indicatie geografica, altele pot fi intalnite in diferite tari invecinate. Trebuie precizat ca nu orice bautura traditionala inseamna alcool - poate fi vorba si despre infuzii sau sucuri de fructe, dar majoritatea popoarelor pastreaza retete de ambele feluri - cu si fara acool.

Am cules informatii din intreaga lume si iti propunem, mai jos, o lista cu cinci bauturi cu o istorie bogata, specifice anumitor zone:

1. Europa

De pe batranul continent, soseste pe tejgheaua barului o bautura alcoolica nationala, despre care este posibil sa nu stii foarte multe, pentru ca nu este atat de raspandita in afara Italiei, tara despre care este vorba. Grappa este un digestiv obtinut de secole pe teritoriul Italiei, din tescovina de struguri si avand o concentratie de 40-45% alcool. Aceasta bautura, asemanatoare cu tuica si palinca, este invechita, de obicei, in butoaie de stejar sau de cires si se serveste rece, in pahare mici, inainte sau la finalul mesei.

2. America de Nord

Cu toate ca suna a denumire de vin, sticla de bourbon contine, dupa cum poti vedea, whiskey. Si nu unul oarecare, ci o bautura cu traditie in Statele Unite ale Americii, considerata un adevarat simbol national, alaturi de Tennessee whiskey. Bourbon-ul este un tip de whiskey cu note dulci-condimentate, produs exclusiv pe teritoriul SUA, dintr-un amestec de cereale (in principal, malt de porumb) si maturat timp de cel putin doi ani in butoaie de stejar care au fost arse. Daca iti doresti sa gusti un whiskey autentic, acesta se incadreaza perfect in cerinte.

3. Africa

Cu toate ca intalnim si aici cateva bauturi alcoolice interesante, cum ar fi amarula, o crema de lichior originara din Africa de Sud, continentul african are multe de oferit la capitolul ceaiuri si sucuri proaspete din fructe, cum ar fi, pe care il poti gasi si gusta in tari ca Tanzania, dar si in alte zone, si care devine tot mai popular in vest. Bautura este obtinuta din seminte de baobab, apa, zahar si, uneori, lime si tamarind (curmale indiene). Daca nu ajungi prea curand in Tanzania, alternativa la seminte este pudra de baobab, care poate fi gasita in comert. Pentru mai multa culoare, poti combina cu un alt sirop, avand insa grija la proportii, in asa fel incat sa nu diluezi prea mult gustul original.

4. America de Sud

Ceaiul mate este o infuzie specifica Argentinei, dar intalnita si in Uruguay si Paraguay, planta care sta la baza acestei bauturi simple (mate) avand un efect energizant, la fel ca ceaiul negru sau cafeaua. Este o bautura amaruie, bogata in antioxidanti si de mare ajutor in problemele la nivelul digestiei, beneficiile sale facand-o atat de populara, incat este consumata peste tot, in orice moment al zilei. Daca, insa, iti doresti sa afli ce ofera aceasta regiune la capitolul bauturi alcoolice, poti ramane in Argentina pentru un pahar de fernet - o reteta lejera, care mai include extracte florale, cola si gheata.

5. Asia

Daca nu ai incercat inca sakeul, pe care il poti gasi si in restaurantele japoneze din Europa, este momentul sa o faci. Bautura traditionala a Japoniei este obtinuta prin fermentarea orezului, intr-un mod diferit, insa, de procesul prin care se obtine berea. Mai interesant decat bautura in sine este insa ritualul prin care aceasta este consumata, aproape la fel de minutios ca si in cazul ceremoniei ceaiului. Este importanta folosirea recipientelor potrivite, traditionale, adica sticla din ceramica numita tokkuri si cestile specifice, de mici dimensiuni.

Tu ce bauturi traditionale cunosti si pe care dintre acestea le-ai recomanda mai departe?

Surse foto: haveseen, Shutterstock; Larisa Blinova, Shutterstock