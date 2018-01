Ai putea crede ca nu exista prea multe diferente intre persoanele care nu se pot da jos din pat dimineata fara sa simta aroma tare de cafea si cei care se multumesc cu un ceai verde sau negru. Insa iubitorii de cafea ti-ar putea enumera pe nerasuflate cate tabieturi au legate de aceasta bautura si toate motivele pentru care nu ar renunta la ea nici in ruptul capului.

Cei care nu au o mare pasiune pentru cafea s-ar putea sa nu inteleaga de ce risti sa nu iti gasesti cheile de la casa sau te impiedici pe scari daca ai iesit pe usa fara sa iti savurezi cafeaua. Insa cele care scutura dezaprobator din umeri doar la gandul ca ar putea pleca de acasa fara sa isi bea cafeaua de dimineata se vor regasi cu siguranta in afirmatiile de mai jos:

Cafeaua la ibric este pentru „incepatori”

Adevaratii iubitori de cafea iti pot recita pe de rost toate tipurile de cafea si modalitatile lor de preparare. Le-au incercat pe toate si stiu exact ce sa comande cand ies in oras. Acasa, in schimb, nu se mai multumesc cu o cafea la ibric, facuta in graba, si nici cu o banala cafetiera. Daca esti o mare amatoare de cafea, cu siguranta si tu ai deja in bucatarie un astfel de aparat profesionist, care te ajuta sa iti prepari o cafea exact ca in cafeneaua ta preferata, controland intensitatea si aroma bauturii dintr-un singur buton. De aceea, te aprovizionezi constant cu tot felul de sortimente de boabe de cafea si iti rogi prietenii plecati in vacanta prin Columbia, Vietnam sau Brazilia sa se intoarca acasa cu un mic „suvenir” pentru tine.

Stii unde se bea cea mai buna cafea din oras

Cunosti deja pe de rost cele mai bune coffee shop-uri din oras si ai deja o lista cu preferatele tale. Tu esti cea care le da recomandari de cafenele prietenilor si colegilor de la serviciu, pentru ca ai testat pe pielea ta localurile care promit o cafea aromata si intensa. De regula, preferi cafenelele micute, retrase, care nu sunt frecventate de foarte multa lume si te tii departe de localurile din mall-uri, cu atat mai mult de cafeaua de la automate.

La fel cum un barbat pasionat de fotbal ar putea sa iti vorbeasca ore in sir despre echipa sa preferata si istoria ei, asa si tu ai putea sa iti dai doctoratul in cunostinte despre cafea. Esti la curent cu modalitatile de preparare a cafelei in mai multe parti ale lumii, ai fost descumpanita si usor dezgustata cand ai aflat de unde provine, de fapt, cea mai scumpa cafea din lume, urmaresti pe Instagram conturi care posteaza imagini creative cu arta facuta din spuma de lapte si, de asemenea, esti la curent cu toate beneficiile pentru sanatate ale cafelei, pe care le folosesti ca argumente in favoarea ta, atunci cand ti se spune sa bei mai putina.

Profiti de toate beneficiile cafelei

Un studiu a aratat ca atletii care ridicau greutati dupa ce beau cafea reuseau sa isi mentina energia pentru mai mult timp. Acest lucru se intampla deoarece cofeina creste cantitatea de acizi grasi din sange, ceea ce creste rezistenta la exercitiile fizice, intrucat organismul nu mai este fortat sa arda la fel de rapid carbohidratii. De aceea, cu o ora sau doua inainte sa mergi la sala, ai grija sa iti „alimentezi” organismul cu o ceasca delicioasa de cafea si sa te bucuri de un antrenament energizat. Pe langa asta, ai si alte opt motive dovedite de stiinta pentru a te bucura de cafeaua ta si le cunosti deja pe de rost.

Ai o cana preferata din care iti bei cafeaua

Iar daca nu ai o singura cana, probabil ai deja o colectie de cani de cafea, pe care o imbogatesti de fiecare data cand mergi in vacanta. Totusi, cei mai multi iubitori de cafea au o cana preferata din care isi beau cafeaua si la care refuza sa renunte chiar si cand se uzeaza sau se ciobeste. Prietenii tai iti cunosc deja pasiunea asa ca ti s-a intamplat adeseori sa primesti cadou de Craciun sau de onomastica ta cate o cana de cafea cu un design amuzant, care sa iti reaminteasca de cat de mult iubesti cafeaua.