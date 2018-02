Acestea sunt concluziile mai multor studii internationale care au scos in fata unele motive pentru care calitatea vietii pentru tine si familia ta poate scadea semnificativ. Din fericire, exista si solutii simple in anumite cazuri, care te pot ajuta sa depasesti eventualele probleme.

5 motive nebanuite pentru care locuinta ta iti poate face rau

1. Lumina nu este suficient de buna

Jurnalul pentru Psihologia Consumatorilor din Statele Unite ale Americii a publicat in urma cu 4 ani un studiu, preluat de Huffington Post, care arata ca intensitatea luminii din apartamentul tau are un impact direct asupra emotiilor tale. Astfel, potrivit datelor publicate in acest raport, o lumina calda si placuta va avea un efect pozitiv asupra centrului tau emotional. Poti folosi corpuri de iluminat potrivite fiecarei camere din casa ta pentru a produce un efect relaxant si confortabil pentru tine si familia ta.

2. Locuinta nu se incalzeste foarte bine

O analiza facuta de catre Sistemul National de Sanatate din Marea Britanie si publicata in The Guardian plaseaza frigul din locuinte pe primul loc in topul celor mai nocive probleme pentru sanatatea proprietarilor. “O locuinta care nu se incalzeste corect poate provoca probleme cardiovasculare, respiratorii si afectiuni ale poliartritei reumatoide”, noteaza raportul. Tocmai din acest motiv este foarte important sa iti izolezi termic apartamentul sau casa, pentru a reduce costurile pentru incalzire, dar si pentru a trai intr-un mediu mai sanatos.

3. Spatiul este prea mic

Numai in Marea Britanie, 3 milioane de oameni traiesc in locuinte supraaglomerate, unde se afla cel putin 5 persoane. In acest proces, un milion de copii sunt afectati, iar studiile arata ca acestia au de 10 ori mai multe sanse sa faca in decursul vietii meningita si de trei ori mai multe sanse sa aiba probleme respiratorii. Pe termen lung, stilul de viata din locuintele supraaglomerate poate duce la probleme cardiace, mai noteaza jurnalistii britanici de la The Guardian.

4. E prea multa umezeala

Umezeala din locuinta este principalul motiv pentru producerea igrasiei, problema care poate dubla riscurile pentru dezvoltarea unor afectiuni respiratorii, a alergiilor si astmului. Potrivit unui raport publicat in 2016 in Romania, mai bine de 50% dintre locuintele din mediul rural aveau probleme cu igrasia, noteaza Stirile ProTV.

5. Locatia casei

Proiectul american How Housing Matters dedicat protectiei proprietarilor de locuinte arata intr-un raport ca locatia casei poate avea, la randul sau, efecte negative asupra sanatatii. Doua dintre problemele identificate de acestia au fost autostrazile construite mult prea aproape de zona de locuinte si lipsa de stabilitatea din cartier, in zonele in care locuintele isi schimba des proprietarii. In primul rand, emisiile de carbon vor creste riscurile ca o mama sa nasca prematur, iar in al doilea rand, o stabilitate scazuta a proprietarilor din cartier va inseamna si intarzieri importante produse in scolile din zona. Transferul des al copiilor din scoli va influenta si ritmul cu care este parcursa programa scolara, fapt care ar putea afecta educatia copiilor tai.

Ai in vedere toate aceste aspecte atunci cand decizi sa te muti intr-un apartament nou sau sa faci modificari importante in actuala ta locuinta.