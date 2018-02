foto: Sergey Nivens, Shutterstock

Mania este o traire cu care multe dintre noi se confrunta zilnic. Desi psihologii spun ca furia este o emotie pozitiva, atunci cand scapa de sub control este extrem de destructiva. Iata cinci moduri prin care iti poti domoli mania pe termen lung. In psihologie Furia este de fapt o emotie pozitiva.

1. Trage de timp

Este dificil sa te stapanesti si sa gandesti la rece cand esti suparata, dar daca reusesti sa respiri adanc si expiri incet, vei avea mai multe sanse sa gandesti clar.

Daca iti vine sa distrugi sau sa rupi ceva, indeparteaza-te de acele obiecte. Daca simti sa tipi, fa asta dar asigura-te ca nu deranjezi alte persoane.

2. Canalizeaza-ti energia furiei spre altceva

Daca te simti suparata, incearca sa scrii despre fiecare detaliu: cum te simti, ce te-a facut sa simti asa. Daca stii sa canti la un instrument, transpune furia in muzica. Indiferent pasiunea ta, incearca sa canalizezi energia furiei in acea directie.

3. Fa miscare sau yoga si mediteaza

Canalizarea furiei cu ajutorul exercitiilor fizice este un mod constructiv de a-i face fata. Corpul va elibera endorfine care te vor ajuta sa te relaxezi

Practica yoga este una dintre cele mai bune modalitati de a invata cum sa faci fata furiei tale. Meditatia iti este benefica indiferent fie ca esti furioasa sau nu. Meditatia este o modalitate de a calatori in lumea ta interioara, de a ne descoperi si afla motivele reale ale furiei tale.

4. Fii deschisa

Cand te simti suparata nu te sfii sa recunosti asta in fata celorlalti. Avem tendinta sa pastram mania in noi pana se transforma in furie pe care nu o putem controla. Intrerupe acest proces, exprimandu-ti sentimentele.

5. Ia masuri de precautie

Adopta un stil de viata mai sanatos. Fa miscare, adopta o dieta sanatoasa, mediteaza si petrece timp cu cei dragi. Persoanele cu o viata echilibrata se infurie mai putin.

Incepe sa faci ceva care iti da energie. Descopera-ti pasiunea si incepe sa faci lucruri care iti fac placere. Pasiunea ta face parte si este un indiciu al scopului sufletului tau. Fac ceva bun pentru ceilalti. Sentimentul ca esti parte din ceva mai mare decat propria persoana si ca ai adus fericire altcuiva te va pazi de furie.