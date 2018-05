Testele de screening prenatal sunt un procedurile care sunt efectuate in timpul sarcinii pentru a determina daca un copil este suspect de anumite malformatii congenitale.

Majoritatea acestora sunt neinvazive, dar exista si un alt exemplu, amniocenteza, o testare prenatala invaziva ce a starnit de-a lungul timpului numeroase controverse.

Testarile prenatale sunt de obicei efectuate in primul si al doilea trimestru, dar altele pot fi programate in timpul celui de-al treilea trimestru.

Amniocenteza este de obicei recomandata femeilor de peste 35 de ani sau celor a caror analiza de bi-test risc a indicat probabilitate crescuta de a purta un fat cu o anomalie cromozomala sau genetica.

Asa cum aminteam anterior, aceasta implica prelevarea unei probe de lichid amniotic (de obicei in jur de 10-20 ml) pentru a examina celulele fetale. Procedura presupune introducerea unui ac in uter, apoi in sacul amniotic. Fluidul amniotic extras contine celule din piele fetala si alte componente, care pot apoi sa determine analize cromozomiale, genetice, biochimice si biologice moleculare.

Care sunt riscurile si complicatiile procedurii?

Riscurile de avort spontan in primele 72 de ore de la efectuarea procedurii, disconfortul creat, pierderea de lichid amniotic si sangerarile vaginale sunt cele mai invocate temeri acute si situatii cu care se pot confrunta pacientele. Cu toate acestea, in cazul avortului, specialistii spun ca el poate interveni din cauza fisurarii sacului amniotic sau din pricina unor infectii care pot aparea ulterior. Perioada de 3 zile este cea critica, iar ea se diminueaza pe parcursul a doua saptamani de la interventie.

Trebuie stiut ca in eventualitatea in care apar: febra, scurgerea de lichid amniotic in orice cantitate, crampe abdominale puternice sau orice alte manifestari care nu au mai aparut pana la acel moment, ele trebuie semnalate si discutate cu medicul care se ocupa de supravegherea sarcinii.

Care sunt cele mai importante aspecte ce ar trebuie retinute?