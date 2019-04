Cum impaci munca la birou cu un stil de viata sanatos. 5 sfaturi utile

Exista cateva metode prin care iti poti organiza programul astfel incat sa impaci orarul de lucru cu un stil de viata sanatos.

Atunci cand iti petreci cel putin opt ore pe zi la birou, prinsa cu sarcini de serviciu si sedinte, poate fi dificil sa iti tii sub control alimentatia si sa te asiguri ca esti suficient de activa pentru a combate sedentarismul. Daca ti-ai format un obicei din a compensa dimineata sau seara pentru lipsa de miscare din timpul zilei, atunci cu siguranta nu vrei ca efortul sa iti fie anulat de mesele nesanatoase sau luate la ore foarte tarzii.

Trebuie insa sa stii ca exista cateva metode prin care iti poti organiza programul astfel incat sa impaci orarul de lucru cu un stil de viata sanatos, iar asta fara sa faci mari sacrificii.

Ia micul dejun zilnic

Numita de multi nutritionisti cea mai importanta masa a zilei, un mic dejun sanatos iti va da energie pentru toata dimineata si te poate ajuta sa iti incepi ziua in forta. In plus, studiile arata ca persoanele care nu sar peste micul dejun au tendinta de a manca mai putin la pranz si la cina, dar si de a alege alimente mai sanatoase in restul zilei. Chiar si atunci cand nu ai timp sa mananci acasa, iti poti prepara un shake delicios cu proteine , o gustare ideala si pentru femeile care merg dimineata la sala. Shake-ul proteic iti ajuta muschii sa se refaca dupa efort si iti asigura necesarul zilnic de proteine, fara a mai fi nevoie sa iti calculezi atat de meticulos nutrientii din fiecare masa.

Ramai activa chiar si la birou

Sedentarismul este principala cauza a obezitatii si poate avea, pe termen lung, efecte nocive asupra intregului organism. Atunci cand stai asezata la birou cu orele, exista riscul sa ai dureri de spate, sa iti obosesti ochii, dar si sa te simti mai lipsita de energie si sa nu te poti concentra cu usurinta. Medicii recomanda o pauza de cinci-zece minute la fiecare ora lucrata, timp in care ar trebui sa faci o plimbare scurta, pentru a-ți pune sangele in miscare si a-ți oxigena mai bine creierul. In plus, o pauza poate face minuni pentru productivitatea ta si te poate ajuta sa te eliberezi de o parte din stresul de la birou.

In cazul celor care au un job solicitant, tentatia de a consuma dulciuri, chipsuri sarate sau alimente bogate in grasimi si carbohidrati este mare. Daca nu ai pe langa birou un magazin de unde sa iti poti alege si alimente mai sanatoase, iti va fi dificil sa gasesti o solutie pentru un pranz cat mai echilibrat. Sigur, in orice birou apar si momentele in care o colega face cinste cu pizza de ziua ei sau un coleg aduce prajituri facute in casa si nu vei putea refuza o felie. Daca vrei sa te tii departe de tentatia unui pranz nesanatos, atunci cea mai buna optiune este sa iti pregatesti de acasa o masa echilibrata si sa iti iei mancarea in caserola.

Inlocuieste scaunul de birou cu o minge de fitness

Unele companii le pun deja la dispozitie angajatilor mingi de fitness, pe care acestia le pot folosi in locul scaunelor inconfortabile de birou. Atunci cand stai pe asa ceva, chiar daca nu resimti efortul fizic, muschii tai lucreaza din plin pentru a mentine postura, in special cei ai abdomenului si spatelui. Aceasta poate fi o solutie buna pentru persoanele care au dureri de spate din cauza pozitiei pe scaunul de la birou.

Introdu miscarea in programul tau curent

Daca nu ti-ai creat deja un obicei din a face sport in mod constant, atunci trebuie sa stii ca niciodata nu este prea tarziu pentru a include miscarea in rutina ta zilnica. Poti incepe cu cateva exercitii usoare dimineata sau, daca te simti pregatita, iti poti face un abonament la o sala de fitness aflata in apropierea serviciului, astfel incat sa iti fie cat mai usor sa ajungi. Chiar si 20-30 de minute de miscare pot avea beneficii reale si vizibile asupra organismului tau, nu numai din punct de vedere fizic, dar si psihic. Sportul ne ajuta sa ne eliberam de stres, sa ne odihnim mai bine, sa ne cream mai usor un orar de alimentatie, dar si sa ne mentinem tinere, asa ca nu ezita sa iti faci timp pentru cateva minute zilnice de efort fizic.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:Jacob Lund