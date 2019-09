10 trucuri utile in gospodarie realizate cu balsam de rufe

Se stie ca balsamul de rufe confera rufelor spalate proprietati antistatice, le catifeleaza, le parfumeaza si le mentine timp indelungat calitatea originala a tesaturilor. Dar poate nu stiati ca va poate fi de mare ajutor si in alte treburi casnice.

V-ati gandit vreodata cum defineste DEX cuvantul balsam? „Esenta puternic parfumata extrasa din rasini sau din alte substante vegetale, folosita in medicina, pictura, parfumerie etc.” Exista si un sens figurat al cuvantului, pentru care vom descoperi variante precum alinare, mangaiere, consolare. Cred ca pe toti ne incearca aceste senzatii atunci cand descriem atingerea hainelor proaspat spalate dupa ce folosim balsamul de rufe - produs introdus pentru prima data pe piata la inceputul anilor 1950 in SUA, respectiv in 1963 in Europa. Inainte de anii 1990, in tara noastra nu se stia aproape nimic despre aceasta categorie de produse, insa acum, chiar daca suntem in partea de jos a clasamentului in UE, romanii au ajuns sa cumpere de peste 80 milioane euro anual produsul care ‚imblanzeste’ hainele. Desi cu o rata de penetrare a pietii de max 70%, balsamul de rufe inregistreaza deja o schimbare importanta in gusturile romanilor, care trec de la parfumul fresh la variantele cu parfumuri mai puternice, mai sofisticate.

1. Curatarea geamurilor (inclusiv cele auto): amestecati intr-­o sticla goala balsam de rufe si apa, intr-­un raport de 1/4, aplicati solutia pe un prosop și curatati geamul. Apoi lustruiti cu o carpa uscata. Fereastra sau geamul masinii va straluci de curatenie, fara sa ramana vreo urma.

2. Usi, placi ceramice, mobilier bai: acestea vor straluci ca atunci cand le-ati cumparat, daca le veti curata cu balsam de rufe diluat cu apa.

3. Fermoare blocate: daca vi s-a blocat cursorul fermoarului (metal sau plastic) sau doar functioneaza cu dificultate, ungeti­-l cu balsam de rufe si...gata!

4. Parchet laminat: turnati intr-o galeata cu apa o cantitate mica de balsam de rufe (da, da, nu am gresit) si, cu mopul spalati podeaua. Parchetul laminat va arata de parca abia a fost montat!

5. Inlaturarea parului de animale de pe covor: cu un burete sau o carpa inmuiata intr-­un amestec de balsam de rufe și apa (1/1), se freaca suprafata respectiva de pe covor. Dupa ce asteptati un timp ca solutia sa actioneze, balsamul va face fibrele de covor mai moi, ceea ce va facilita aspirarea extrem de usoara a parului.

6. Indepartarea vechiului tapet: dupa ce diluati un capac de balsam de rufe într-­un litru de apa si aplicati solutia pe tapet cu un burete, lasati sa actioneze aproximativ 20 minute, apoi tapetul se va dezlipi foarte usor.

7.: daca vi s-­a patat jacheta din piele, folositi pentru curatare balsam de rufe. Petele vor disparea ca prin farmec.

8. Curatarea scaunului auto sau mobilierului: petele de bancheta auto sau de pe mobilier pot fi scoase cu ajutorul unei solutii de apa si balsam de rufe. Folositi un burete imbibat cu emulsia obtinuta, lasati 10 minute, apoi stergeti cu o carpa uscata.

9. Eliminarea mirosului de prajeli: puneti intr-o oala la fiert apa cu balsam de rufe si lasati sa fiarba cateva minute - casa va fi apoi frumos parfumata.

10. Combaterea electrizarii hainelor: amestecati putina apa cu balsam de rufe si stropiti dresurile sau captuseala sintetica a hainelor; astfel fibrele sunt protejate impotriva frecarii si nu se mai genereaza energie statica.

Un sfat tare important, pe care stim ca va va fi greu sa-l urmati....insa merita: desi va plac prosoapele pufoase si parfumate, balsamul nu e recomandat in cazul lor, fiindca le limiteaza capacitatea de a absoarbe apa. Asadar spalati-le doar cu detergent. La fel si in cazul echipamentelor sportive, menite sa absoarba transpiratia in timpul exercitiilor fizice – cand spalati aceste articole de imbracaminte, nu adaugati balsam.

Foto: By VGstockstudio, Shutterstock