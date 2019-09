Procedura este una minim-invazivă şi se realizează prin injectare cu un gel hidrofil, 100% compatibil cu organismul.

„Volumizarea sânilor și a feselor se poate realiza astăzi cu o simplă injectare. Rezultatele sunt excepționale, disconfortul este mult redus, recuperarea este imediată”, explică Valentin Burada, manager Swiss EstetiX.

Mărirea sânilor și a feselor sunt două dintre cele mai cerute proceduri chirurgicale din zona medicinei estetice. Până acum, situatia se rezolva exclusiv chirurgical. Astăzi aflăm însă că mai nou intervențiile de mărire a sânilor și a feselor pot fi realizate și nonchirurgical.

„În plus, este important de știut că această substanță este folosită și pentru corectarea anumitor defecte ale ţesuturilor moi”, continuă omul de afaceri.

Procedura se realizează cu anestezie locală, iar cantitatea de substanță injectată se decide împreună cu medicul estetician.

Mărirea sânilor și a feselor cu o simplă injectare. Care sunt punctele forte?

Procedura este una minim-invazivă şi se realizează prin injectare cu un gel hidrofil, 100% compatibil cu organismul.

Este realizată prin sedare uşoară.

Nu există cicatrici post intervenție.

Reintrarea în activitate se realizează imediat, nu este nevoie de timp de recuperare.

Timp scurt de intervenţie (1 oră)

Efectele sunt vizibile pe termen lung, între 5 și 7 ani. Rezultatul este vizibil imediat.

Featured foto by Free around via Shutterstock