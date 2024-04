Noul curent de personalizare a zâmbetului pentru pacienții din România

Zâmbetul este de cel mai multe ori - cea mai bună carte de vizită pe care o poți prezenta la o întâlnire, fie că aceasta are loc pe plan personal sau profesional. Întotdeauna cei din jurul nostru pot aprecia sinceritatea unui zâmbet frumos iar dacă este acompaniat și de o igienă orală bună, cu atât mai bine.

Dr. Philip Damian a îmbrățișat profesia de medic stomatolog încă de mic, călcând pe urmele tatălui sau. Studiile universitare le-a terminat la facultatea de Medicina Dentară din București iar până în prezent el și-a făcut ucenicia în rândul unor clinici de mare prestigiu din țară.

De curând a luat decizia de a lucra pe cont propriu - iar asta pentru că și-a dorit să le ofere pacienților săi, mai mult timp și dedicare.

Astfel cu entuziasm a decis sa deschidă NatureDent, o afacere de familie, care are la baza un concept de tratament ce este centrat pe menținerea sănătății orale intr o stare de echilibru prin tratamente noninvazive și mentenanță orală.

Pasiunea pentru estetica dentară a dus către supraspecializare, iar în anul 2021 după absolvirea masteratului a primit titlul de master în Reabilitare Orală Estetica.

Una dintre cele mai cunoscute proceduri de cosmetizare a zâmbetului este cea de aplicare a fatetelor, o procedura prin care zâmbetului i se oferă o nouă viață. Procedura are un impact direct asupra aspectului fizionomiei pacientului și totodată, asupra funcționalității dinților săi. Întrucât intervenția este una deosebit de minuțioasă, Dr. Philip Damian preferă să nu se grăbească și să acorde atât de mult timp cât este necesar pentru a obține un rezultat extraordinar.

Astfel, în ceea ce privește procedura de fațetare a dinților, el își dorește să aducă în România un nou trend, prezent deja în afară.

La NatureDent, spre deosebire de procedura uzuala, fațetele sunt realizate manual împreună cu cei mai buni tehnicieni ceramiști. Culoarea, forma și poziția noilor dinti sunt personalizate pentru a se potrivi cu trăsăturile pacientului și a obține un zâmbet cu adevărat atrăgător.

Unde a apărut acest curent sau ce te-a inspirat să adopți acest curent și de ce ai simțit nevoia să-l aduci în țară?

Primele fațete au fost aplicate în anii 20’ pe dinții actorilor de la Hollywood pentru a le îmbunătăți aspectul zâmbetului în timpul filmărilor. Bineînteles, tehnica și materialele nu erau cele de astăzi. 100 de ani de inovație si descoperiri mai târziu în domeniul stomatologic, medicii dentiști au atins performanța de putea aplica aceste foițe subțiri de ceramică, pe dinți, în siguranță. Acestea - realizate corect - arată si funcționează exact ca dinții naturali. Personal, dorința de a oferi pacienților o estetică dentară cu adevărat frumoasă și diferită (în comparație cu fațetele opace si fără viață cu care suntem obișnuiț), m-a împins să mă inspir din munca celor mai renumiți medici din domeniul esteticii dentare de pe glob. Astfel, cu multă pasiune, efort, dăruire si cu echipa potrivită alături, în ultimii 6 ani am dezvoltat acest concept de personalizare a zâmbetului cu ajutorul fațetelor feldspatice.

Prin ce se diferențiază față de procedura clasică prezentă în România la momentul de față?

În primul rând materialul pe care îl folosim la NatureDent pentru fabricarea fațetelor este diferit. Ceramica feldspatică este de departe cea mai estetică si mai asemănătoare cu smalțul natural.

În cel de-al doilea rând pentru a crea un zâmbet natural-frumos, potrivit fizionomiei si caracterului pacientului este nevoie de un simț estetic dezvoltat al medicului, la care se adăuga atenția la detalii - elemente care fac diferența între un rezultat mediocru și unul de excepție.

Nu există cel mai bun sau cel mai prost material. Depinde ce se dorește a fi obținut. Dacă vorbim exclusiv de fațetare, ceramica feldspatica este cea mai potrivită. Dacă, de exemplu, ne confruntăm cu un caz de reabilitare orală pe implanturi - materialul ales pentru fabricarea dinților este Zirconiul datorită proprietăților mecanico-fizice pe care acesta le are. Fiecare material are avantajele si dezavantajele lui, fiind de datoria mea ca medic să aleg, cu ajutorul experienței, cel mai potrivit material pentru fiecare caz în parte.

De multe ori poate ne permitem și vrem să ne fațetăm dinții însă după finalul procedurii ne este teamă să nu arate ca fiind falși, cum putem evita acest aspect sau cum ne putem depăși această frică?

În rândul populației s-a răspândit această preconceptie cum că fațetele pot arată fals si de cele mai multe ori este adevărat. Este de datoria fiecăruia să-și facă temele și să se informeze înainte, în legătură cu ce fel de cazuri a mai făcut medicul respectiv. „Mă identific cu stilul lui de a pune fațete ?” În plus, ar trebui să ne ascultăm instinctul și dacă acel medic inspiră încredere înseamnă că este potrivit.

Ca o completare, trăim în era digitală, iar cu ajutorul Digital Smile Design-ului putem schița viitorul zâmbet pe calculator, iar astfel eliminăm șansele ca la final rezultatul să nu ne placă.

Unde greșesc pacienții atunci când optează pentru fațețare? Dar medicii atunci când vorbim de implementare?

Părerea mea este că din partea pacienților deciziile trebuie luate mai informat, bazate pe ce am discutat anterior, iar de partea medicilor, fiind vorba de o intervenție atât de minuțioasă precum fațetele dentare, graba și lipsa experienței pot duce ușor către eșec, pacientul fiind cel care are de suferit pe termen lung din punct de vedere estetic, biologic și financiar.

Ce presupune conceptul de handmade - dacă ne poți spune în detaliu?

Fațetele din ceramica feldspatică sunt realizate doar handmade de către tehnicianul dentar. Procesul in sine presupune stratificarea pulberii de ceramică în diverse nuanțe și opacități ca mai apoi să fie introduse într-un cuptor special pentru a le solidifica. Este un proces artistic care necesită - pe lângă experiență - talent și îndemânare. De aceea, ne place să numim acest gen de lucrare „artă funcțională”.

La noi în țară există doar o mână de tehnicieni ceramiști care au cunoștințele necesare pentru a crea aceste fațete manual și totodată doar o mână de medici dentiști care sunt capabili să le monteze cu asemenea finețe și precizie.

Explică puțin conceptul de personalizare a zâmbetului, implică anumite măsurători pe care trebuie să le faci la pacient? Dacă da, care sunt acele tipuri și ce presupun?

La noi în clinică, personalizarea zâmbetului înseamnă că dinții agreați se vor potrivi ca dimensiune, formă și culoare fiecărui pacient în parte luând în calcul fizionomia, personalitatea și stilul de viață. Este ca și cum te duci la un croitor priceput care îți face haina perfectă pentru stilul și silueta ta.

Cu ajutorul studioului foto pe care îl avem disponibil în cabinet, la începutul fiecărui proces de fațetare, realizăm un set complet de poze pe baza căruia analizăm diferite aspecte ale fizionomiei și dinților. Această analiză rezultă în crearea viitorului zâmbet în format digital ca mai apoi să fie transferat în realitate pe dinții pacientului pentru a fi testat daca totul este potrivit iar pacientul este mulțumit cu noua formă și dimensiune a dinților. Odată ce această perioadă de testare a viitorului zâmbet este agreată de pacient si medic, se trece la realizarea propriu-zisă a fațetelor.

Cât de costisitoare este această intervenție care implică fațete handmade?

Prețul fațetelor feldspatice este de 600 Euro per dinte. Aici trebuie să luăm în calcul faptul că pe aceleași fațete, cei mai renumiți medici în domeniul esteticii dentare din lume taxează 2.500-3.000 Euro per dinte. Acum, pacientul român are ocazia sa primească ceva cu adevărat special la un preț considerabil mai mic.

Merită o astfel de intervenție? De ce?

Cu siguranță, da. Efectele pe care le au aceste intervenții realizate corect asupra vieții pacientului sunt incredibile. Le este redată încrederea în sine și asta îi face la propriu să râdă cu gura până la urechi. Din acel moment eu sunt cel mai împăcat și fericit.

De la ce vârstă putem face această fațetare?

De obicei, eu recomand sa se aștepte pana la cel puțin 18 ani și asta doar în cazul în care este nevoie de aceasta intervenție.

Cât de dureroasă este aplicare în sine a fațetelor?

Intervenția nu este deloc dureroasă, se lucrează de fiecare dată cu anestezie pentru un confort sporit al pacientului dar și al medicului.

Ce alte proceduri trebuie făcute înainte de aplicarea fațetelor?

Înainte de aplicarea fațetelor trebuie să ne asiguram ca dinții sunt „curați” si nu prezintă carii, infecții sau alte probleme. Practic, acolo unde este cazul, înainte de aplicarea fațetelor se fac diferite tratamente pentru a lucra pe un teren stabil din punct de vedere biologic și funcțional. Doar în acest fel putem garanta o longevitate crescută a fațetelor.

