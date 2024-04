Cat de rapid puteti obtine un credit cu garantie imobiliara si care sunt conditiile de acordare

In societatea actuala, timpul a devenit cea mai importanta si “pe cale de disparitie” resursa, iar situatiile financiare dificile, cu care ne putem confrunta si care nu suporta amanare, ne arata cat de important este sa obtinem intr-o perioada scurta, ajutorul si suportul de care avem nevoie.

Amanarea unei urgente financiare, poate trage dificultati financiare mai profunde, iar din acest considerent este imperios necesar sa gasiti o institutie financiara bancara sau nebancara, ce poate sa va acorde in timp util creditul solicitat.

Cheltuielile neprevazute sau situatiile medicale urgente care necesita interventie imediata, sunt doar cateva exemple de circumstante in care un credit rapid poate face diferenta intre rezolvarea cu succes a problemei si escaladarea situatiei financiare. Pe langa acestea, intr-o nota mai pozitiva, exista si oportunitati importante si avantajoase, cum ar fi achizitiile strategice sau investitiile, care pot aparea si dispareaintr-un timp foarte scurt, iar accesul la un credit rapid poate fi cheia pentru a fructifica aceste ocazii deosebite.

Prin urmare, in astfel de situatii imprevizibile sau oportunitati avantajoase de scurta durata, accesarea rapida si sigura a unui credit cu garantie imobiliara fara venituri, este cruciala.

In acest articol, vom explora conditiile de acordare pe care un imprumut cu garantie imobiliara le prezinta, si care este perioada in care aveti posibilitatea de a accesa un astfel de credit.

Cuprins:

1. Ce este un credit cu garantie imobiliara?

2. In cat timp se poate accesa un credit cu garantii imobiliare?

3. Care sunt conditiile de accesare pentru un imprumut de acest fel?

1. Ce este un credit cu garantie imobiliara?

Un imprumut cu garantie imobiliara reprezinta o forma de credit recunoscuta pentru flexibilitatea si accesibilitatea sa, ce prezinta destinatie neconditionata si avantaje multiple pentru cei ce aleg sa il acceseze.

Imprumutul cu garantie imobiliara, oferit de institutiile financiare nebnacare (IFN) s-a facut cunoscut datorita structurii sale deosebite si a conditiilor prietenoase pe care le prezinta, comparativ cu imprumuturile oferite de bancile traditionale.

2. In cat timp se poate accesa un credit cu garantii imobiliare?

In cazul unor credite cu garantii imobiliare, timpul de asteptare pentru accesarea acestora poate sa difere in functie de mai multi factori, iar cel principal face referire la institutia de credit ce urmeaza sa va acorde imprumutul.

Este bine cunoscut faptul ca, in cazul institutiilor de credit bancare traditionale, timpul de asteptare pana la accesarea sumei solicitate este indelungat, iar conditiile de acordare nu sunt cele mai prietenoase. De asemenea dosarul de credit poate fi dificil de alcatuit, iar acest aspect ingreuneaza considerabil intregul proces pana la accesarea imprumutului.

In cazul institutiilor financiare nebancare (IFN), lucrurile sunt mai simple si rapide. Conditiile sunt mai accesibile si flexible, iar fluxul de lucru este mai rapid si organizat, astfel ca, in cazul celui mai renumit IFN din Romania, puteti chiar sa beneficiati in cel mult 24 de ore de suma solicitata.

In situatiile urgente, accesarea unui credit rapid poate fi cea mai avantajoasa solutie atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, insa inainte de a semna contractul de credit cu institutia creditoare, este necesar sa va asigurati ca veti beneficia de suma solicitata in timp util.

3. Care sunt conditiile de accesare pentru un imprumut de acest fel?

Daca va aflati in cautarea unui credit potrivit, adaptat nevoilor dumneavoastra, probabil deja ati observat ca fiecare imprumut si institutie de credit, bancara sau nebancara, prezinta conditii diferite de accesare a sumei solicitate. In continuare vom detalia conditiile de acordare a unui credit cu garantie imobiliara si structura acestuia, in cadrul celui mai mare IFN din Romania.

• Cine poate accesa un credit cu garantii imobiliare

Flexibilitatea acestui tip de imprumut se observa inca de la primele aspecte explorate, astfel ca, un credit garantie imobiliara poate fi accesat de catre orice persoana cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste criteriile de eligibilitate interne.

De asemenea, este important de mentionat faptul ca pot beneficia de acest imprumut chiar si persoanele care figureaza cu un istoric negativ in Biroul de credit.

• Plafonul maxim si moneda unui imprumut cu garantie imobiliara

In cazul unui astfel de imprumut, plafonul maxim ajunge pana la 700.000 RON sau echivalentul acestei sume in EURO. Acest lucru indica faptul ca puteti opta pentru moneda in care doriti sa accesati imprumutul, iar in cazul in care pe parcursul perioadei de creditare, doriti sa conevrtiti imprumutul din EURO in RON, puteti realiza acest lucru, fara a se percepe comisioane ori costuri suplimentare. Procedura este simpla si rapida si o puteti utiliza daca, in timp, constatati ca este mai avantajos pentru dumneavoastra.

• Garantia

Pentru acest credit, garantia este formata din ipoteca asupra unui bun imobil precum o casa, vila, apartament, cladire, teren intravilan sau extravilan cu ori fara constructii si asa mai departe.

• Criteriile de eligibilitate

In ceea ce priveste un credit cu garantii imobiliare, criteriile de eligibilitate sunt usor de indeplinit si fac referire la:

- Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

- Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

- Varsta minima de 18 ani;

- Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 LEI;

- Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

• Dosarul de credit

Alcatuirea dosarului de credit reprezinta, in cazul bancilor clasice, o adevarata provocare pentru solicitanti, fiind nevoiti sa anexeze acestuia o multime de acte si documente doveditoare. IFN-urile au conditii si reglementari interne mai flexible si prietenoase, iar in cazul institutiei noastre financiare, documentatia necesara aproparii unui imprumut cu garantie imobiliara, este reprezentata de doar 3 categorii de acte, dupa cum urmeaza:

o Acte de identitate pentru solicitant, codebitori si/sau garanti:

- Acte de identitate;

- Documente care atesta starea civila.

o Documente care atesta veniturile solicitantului si ale familiei sale:

- Adeverinta de venit (pentru venituri din salarii si contracte de administrare, management sau de mandat obtinute in Romania);

- Sunt acceptate veniturile obtinute din orice tip de activitate legala (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, contracte de mandat, dividende etc.);

o Documente care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus in garantie:

- Documente care atesta dreptul de proprietate;

- Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

- Documentatia cadastrala;

- In cazul refinantarii externe se va prezenta contractul de credit si graficul de rambursare incheiat cu institutia financiara sau alta persoana fizica ori juridica;

- Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscala etc.)

• Servicii si costuri suportate de catre solicitant

Accesarea oricarui tip de credit presupune o serie de servicii si costuri ce se afla in sarcina solicitantului sau a clientului. In cazul unor credite cu garantie imobiliara, acestea fac referire la:

- Taxele aferente inscrierii/stergerii contractului de ipoteca imobiliara in/din CARTEA FUNCIARA a imobilului;

- Onorariul notarial pentru autentificarea contractului de ipoteca;

- Incheierea si mentinerea pana la sfarsitul contractului de credit a unei polite de asigurare (PAD si facultativa), cesionata integral in favoarea RAPID CREDIT IFN S.A., daca este cazul. Politele de asigurare vor fi intocmite la valoarea de evaluare a imobilului adus in garantie.

• Structura creditului

Structura creditului reprezinta un aspect foarte important pe termen lung!

Aceasta face referire la valoarea ratelor, a dobanzilor si comisioanelor percepute, dar si caracteristicile specifice acestora.

In cazul exemplului nostru, compania nu percepe comisioane pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipata, partiala sau totala, a creditului.

De asemenea, valoarea si tipul ratelor si dobanzilor sunt doua detalii cruciale pentru dumneavoastra, in calitate de solicitant.

IFN-ul nostru a optat pentru rate si dobanzi fixe si egale pe intreaga perioada de creditare. In felul acesta imprumutul accesat nu va deveni o grija odata cu trecerea timpului, iar dumneavoastra va puteti planifica un buget pe termen lung.

Ratele si dobanzile variabile pot suferi fluctuatii importante din cauza schimbarilor pietei, astfel ca va poate creea un dezechilibru important.

• Modalitatile de rambursare a creditului

Rambursarea sumei imprumutate este, de asemenea, un aspect care va reprezenta interes crescut pentru dumneavoastra, in perioada de creditare. Va puteti confrunta cu diferite situatii la nivel financiar, ce pot atrage cu ele nevoia sau posibilitatea de a achita diferit ratele aferente imprumutului dumneavoastra. Din acest considerent, compania noastra exemplu, pune la dispozitia celor ce acceseaza credite cu garantii imobiliare, patru metode de rambursarea a acestora:

- Achitarea unui numar de rate lunare egale, formate din principal si dobanda calculata la soldul creditului, incepand cu luna calendaristica urmatoare acordarii imprumutului;

- Achitarea lunara a unui numar de rate egale formate din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rata unica de principal rambursata la scadenta finala a contractului;

- Achitarea unui numar de rate egale lunare formate doar din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rate lunare formate din principal si dobanda aplicata la soldul creditului, stabilite pentru o perioada partiala din cadrul perioadei de creditare a contractului.

- Rambursarea anticipata, partiala sau totala, fara necesitatea unei cereri scrise si fara comisioane percepute.

In concluzie, un imprumut cu garantie imobiliara poate fi accesat in 24 de ore sau in cateva zile ori saptamani, in functie de institutia creditoare pe care o alegeti. De asemenea, conditiile de acordare si structura creditului, sunt dependente de creditorul dumneavoastra. Este cunoscut faptul ca IFN-urile prezinta conditii mai flexibile si avantajoase decat bancile traditionale, iar acesta este motivul pentru care in ultimii 5 ani s-au inregistrat cresteri semnificative in ceea ce priveste numarul de credite IFN accesate.

Inainte de accesarea creditului, este indicat sa va asigurati ca ati luat la cunostinta toate detaliile si ca institutia creditoare va poate satisfice nevoile financiare, inclusiv accesarea rapida a sumei solicitate.

Deciziile informate si ofertele ce se pot personaliza in functie de nevoile si posibilitatile dumneavoastra, sunt cel mai sigur drum catre un echilibru financiar pe termen lung!

Vizionare placuta