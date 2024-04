Smiley rupe tăcerea și explică de unde a pornit ideea piesei S-a furat mireasa! Dinu Maxer, pus la zid!

Odată cu lansarea recentă a piesei „S-a furat mireasa”, Smiley și Damian Drăghici au provocat un val de reacții în industria muzicală românească. Cu toate că melodia a adunat deja peste 180.000 de vizionări pe YouTube în doar câteva zile, nu au lipsit declarațiile controversate.

Înainte de lansarea oficială, Dinu Maxer a ridicat semne de întrebare, sugerând că titlul și conceptul piesei ar fi fost deja folosite într-un remake al său. Cu toate acestea, Smiley și Damian Drăghici au venit cu o explicație clară pentru originea și motivul din spatele piesei.

„E nișată, clar! Ce mă deranjează este că, anul trecut, eu am făcut un remake pe partea masculină a piesei mele, pe care am promovat-o la TV și am cântat-o, și părerea mea e că e puțin cam repede să vii cu același titlu, același gen de piesă, care e o piesă nișată, clar!”, a spus el pentru Click.