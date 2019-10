Ministerul Sănătății și AmCham România, noii parteneri FOOD în România

Cu ocazia zilei internaționale World Food Day, sărbătorită în fiecare an pe 16 octombrie în țările membre ONU, programul FOOD stabilește noi provocări în misiunea sa alături de noul partener, Ministerul Sănătății.

Programul european FOOD sărbătorește un an de lansarea în România prin anunțarea noilor parteneri și susținători ai programului, Ministerul Sănătății și AmCham Romania (American Chamber of Commerce in Romania), alături de care va continua campania de educare a opiniei publice asupra factorilor de risc pe care o alimentație dezechilibrată îi aduce în rândul populației active.

Cu ocazia zilei internaționale World Food Day, sărbătorită în fiecare an pe 16 octombrie în țările membre ONU, programul FOOD stabilește noi provocări în misiunea sa alături de noul partener, Ministerul Sănătății. Al doilea parteneriat important al sezonului și aliat esențial care se alătură programului este AmCham (American Chamber of Commerce in Romania), care devine membru în Comitetul Consultanților Externi al FOOD.

„Misiunea programului FOOD, care prioritizează responsabilitatea companiilor pentru crearea unui culturi sănătoase pentru angajați, este în linie cu obiectivele AmCham Romania în sprijinul promovării politicilor de prevenție. Calitatea vieții fiecărui angajat poate fi îmbunătățită cu suportul organizației prin implementarea unor noi obiceiuri necesare pentru mai multă eficiență și productivitate. Ne bucurăm să avem ocazia să participăm și să construim împreună un nou sistem de valori”, a declarat Ioana Stoenescu, Leader al Task Force-ului de Strategie, Prevenție și Comunicare, AmCham Romania.

Un milion de angajați români, ținta FOOD în 2020

În primul an de la lansarea FOOD în România, subiectul alimentației sănătoase la birou a ajuns la peste 600.000 de angajați români din toată țara. 14 workshop-uri susținute de medici și tehnici nutriționiști precum Corina Zugravu, Anca Hâncu, Cori Grămescu, Larisa Petrini, Camelia Ștefănescu, Diana Voican și Mario Popescu au fost organizate în cadrul mai multor companii. În cadrul workshop-urilor care susțin filonul de prevenție al programului sunt facilitate informații despre necesitatea schimbării obiceiurilor alimentare pentru îmbunătățirea calității vieții, precum și o metodologie a procesului.

Acest parteneriat între sectorul public și cel privat este o oportunitate pentru Institutul Național de Sănătate Publică de a colabora atât cu sectorul privat cât și cu cel public pentru diseminarea de cunoștințe și recomandări, cu scopul creșterii nivelului de conștientizare a populației în vederea adoptării unor comportamente alimentare favorabile sănătății”, spune Alexandra Cucu, Director Institutul Național de Sănătate Publică, primul partener al programului în România.

Românii vor la restaurant în pauza de prânz

În capacitatea sa de coordonator al programului, Edenred a realizat primul studiu FOOD din România pe tema alimentației la birou, de unde reiese faptul că angajatul român crede că poate susține un stil sănătos de viață cu sprjinul companiei angajatoare. 50% dintre angajații români își doresc ca firma sau instituția unde lucrează să le asigure accesul la o rețea de restaurante care oferă meniuri sănătoase, în măsura în care, în prezent, doar 12% dintre angajații români ies la restaurant sau cantină în pauza de prânz. Criteriul principal pentru alegerea restaurantului este proximitatea față de locul de muncă, urmat de servirea rapidă și prețurile accesibile.

„Primul an al programului FOOD în România ne-a confirmat nevoia de cunoaștere și de informație a angajatului român. Am ajuns la peste 600.000 de angajați care au învățat că obiceiurile sănătoase sunt necesare în fiecare zi, la birou. Pentru 2020 ne propunem să ajungem la peste un milion de angajați, cu ajutorul partenerilor noștri alături de care vrem să producem schimbarea necesară și benefică”, spune Dana Sîntejudean, CEO Edenred România și Moldova.

Campania educațională „Hai la 1 la masă!” a fost lansată în 2015 pentru a ajuta angajații să facă alegeri nutriționale inteligente și să opteze pentru masa de prânz. În 2018, campania este integrată natural în programul european FOOD, coordonat de Edenred, care are obiectivul de a educa opinia publică și de a ameliora factorii de risc pe care o alimentație dezechilibrată îi aduce în rândul populației active, promovând obiceiuri alimentare sănătoase în timpul programului de lucru, fiind un liant al interacțiunii dintre cerere – angajați și ofertă - restaurante și cantine. Lansat în 2009 ca un proiect pilot în șase țări, FOOD a devenit un program pe termen lung datorită rezultatelor bune obținute cu ajutorul fondurilor europene. Astăzi programul este activ în Austria, Belgia, Cehia, Franța, Italia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia și România. Programul funcționează pe baza unui set de recomandări destinate angajaților, companiilor și restaurantelor și cantinelor. Sunt orientări practice care îndeamnă la alegeri sănătoase alimentare, vizând în primul rând consolidarea culturii prevenției. Sugestii precum „Alege pâinea integrală”, „Alege fructe la desert” sau „Ia prânzul cu colegii în afara biroului, în fiecare zi” pavează drumul către o nouă abordarea asupra alimentației în rândul populației active.

Despre Edenred

În România, peste 2.5 milioane de angajați primesc tichete de masă de la angajatori.

Edenred deservește peste 35.000 de companii-client și 1 milion de utilizatori pentru carduri si tichete de masă Ticket Restaurant®, tichete cadou, carduri cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță, tichete sociale, precum și carduri preplătite pentru cheltuieli de afaceri. Peste 3400 de restaurante la nivel național acceptă cardurile și tichete de masă Ticket Restaurant® Edenred.

Edenred, lider mondial în soluții de plată pentru piața muncii, conectează 830.000 de clienți corporații, 47 de milioane de utilizatori-angajați și 1.7 milioane de comercianți parteneri din 45 de țări. Datorită platformei sale globale de tehnologie, Grupul a gestionat 2,5 miliarde de tranzacții în 2018, realizate în principal prin intermediul aplicațiilor mobile, platformelor online și cardurilor, reprezentând peste 28 de miliarde de euro în volum de afaceri.

Cei 8.500 de angajați Edenred sunt animați de misiunea comună de a îmbunătăți calitatea vieții angajaților, de a creșter eficiența companiilor și de a spori veniturile comercianților parteneri. Realizează acest lucru prin intermediul a trei linii de afaceri:

Beneficii pentru angajați (hrană, masa de prânz, bunăstare, agrement, cultură și servicii umane)

Soluții pentru flote și mobilitate (combustibil, taxe de drum, întreținere și călătorii de afaceri)

Soluții complementare, inclusiv servicii de plăți corporative (carduri de plată virtuale, transferuri bancare identificate și plăți furnizori), soluții de incentivare și recompense (platforme, carduri cadou și programe de incentivare) și programe sociale publice.

Edenred este cotată la bursa de valori Euronext Paris și este inclusă în următorii indicatori: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe și MSCI Europe.

For more information: www.edenred.com