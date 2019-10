Best Buy Award: Pakmaya obtine locul I la categoria drojdie proaspata

Drojdia de bere, sursă importantă de vitamine, proteine și minerale

comunicat de prea

• Rompak, singurul producător de drojdie din România

• Cel mai recent studiu realizat în rândul consumatorilor români poziționează Pakmaya ca brand-ul cu cel mai bun raport calitate – preț pe segmentul drojdiei proaspete din România

Drojdia de bere este o sursă importantă de vitamine, proteine și minerale

ICERTIAS (International Certification Association GmbH), ca urmare a rezultatelor noului sondaj Best Buy Award General III 2019/2020, a acordat Distincția Best Buy Award 2019/2020 brand-ului Pakmaya. Certificatul reprezintă o garanție la nivelul pieței, cu o valabilitate de doi ani. (Certificat Best Buy - electronic: http://www.bestbuyaward.org/ROMANIA-387AC52 )

Sondajul Best Buy Award 2019/2020 a avut loc în luna mai și a urmărit un eșantion de 1.200 de utilizatori români de Internet cu vârste de peste 15 ani. Acesta a fost realizat prin metoda Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness (CAWI - DEEPMA) cu scopul de a cunoaște experiențele și părerile consumatorilor cu privire la produsele și serviciile care oferă cel mai bun raport calitate – preț.

Drojdia de bere, sursă importantă de vitamine, proteine și minerale

Doctor Ramona Andronache, medic de familie, a explicat de ce drojdia de bere este o sursă importantă de vitamine, proteine și minerale. Mamă a doi prichindei, ea însăși utilizatoare a drojdiei Pakmaya, este atentă când alege drojdia.

“În drojdie găsim vitamine din grupul B, D, E și o parte din aminoacizii esențiali precum și minerale. Drojdia unicelulară crează vitamine și minerale care nu sunt izolate și sintetizate. Drojdia este o sursă importantă de Tiamină, aceasta îmbunătățind circulația sangvină și ajutând la formarea sțngelui, la metabolismul carbohidratelor și la producerea acidului clorhidric – important pentru o digestie corectă. Îmbunătățește activitatea cognitivă și funcționarea creierului. Are efect pozitiv asupra energiei, a creșterii, a poftei de mâncare și a capacității de învățare. Tiamina acționează și ca antioxidant, protejând organele de efectele degenerative ale îmbătrânirii.”

Medicul mai explică faptul că drojdia ne asigură și: Vitamina B3 – Miacina, care este necesară unei bune circulații a sângelui și sănătății pielii, ajută la funcționarea sistemului nervos; Vitamina B5 – Acid Pantotemic - cunoscut ca vitamina antistres și care joacă un rol important în formarea anticorpilor. Este un element esențial al coenzimei A; Vitamina B6 – Piridoxina este necesară pentru sinteza acizilor nucleici ARM și ADM, având un rol important în imunizarea față de cancer și în prevenirea aterosclerozei. Drojdia mai conține și Crom. Acesta este necesar pentru energie și vital pentru sinteza colesterolului, a grăsimilor și a proteinelor. Menține stabil nivelul de zahăr din sânge.

Cel mai recent studiu realizat în rândul consumatorilor români poziționează Pakmaya ca brand-ul cu cel mai bun raport calitate – preț pe segmentul drojdiei proaspete din România. Cercetarea s-a bazat pe voturile a 1.200 de consumatori români. Întrebați care este „numele producătorului sau furnizorului de drojdie proaspătă care, conform experienţei dumneavoastră personale sau a celor apropiați dumneavoastră, oferă cel mai bun raport calitate-preţ de pe piaţa românească", cei mai mulți au votat în favoarea Pakmaya, singurul producător din România. Pentru această categorie, Pakmaya a concurat cu alte brand-uri din industrie, fiind desemnați de majoritatea respondenților drept producătorul care oferă românilor drojdie proaspătă de calitate la cel mai bun preț de pe piață.

Distincția Best Buy Award 2019/2020 este un motiv de mândrie pentru Pakmaya, deoarece întărește statutul brandului ca lider în România când vorbim despre piața de drojdie de panificație. Mai mult, este o apreciere a eforturilor continue depuse în cei 25 de ani de activitate pe piața din România: „Recunoașterea venită din partea Best Buy Award și a consumatorilor ne onorează foarte mult, având în vedere eforturile continue pentru a furniza clienților și partenerilor noștri drojdie de cea mai bună calitate. Știm că ingredientele Pakmaya se regăsesc în produse alimentare pe care le consumă peste 10 milioane de români. Este o responsabilitate uriașă ce ne obligă să acordăm atenție deosebită calității produselor noastre”, spune Cristina Hanganu, Sales & Marketing Director Pakmaya România.

Rompak, singurul producător de drojdie din România

RomPak - Pakmaya Romania este singura fabrică de drojdie de panificație din România. În 1994 s-a înființat societatea S.C. RomPak S.R.L, primul pachet de drojdie Pakmaya produs în România apărând după 4 ani de investiții, Rompak fiind in acest moment una dintre cele mai noi si moderne fabrici de drojdie din Europa. Cu un număr de 210 angajați Rompak este o fabrică ce produce pentru întreaga țară și alte 12 țări europene, cu materii prime și forță de muncă din România.

Știai că:

- 1 gram de drojdie conține 20 de miliarde de micro-organisme unicelulare?

- povestea drojdiei folosită în procesul de facere a pâinii începe din cultura egipteană (cu 5.000 de ani în urmă)?

- în Anglia anului 1468 drojdia era numită “bun de la Dumnezeu” întrucât credeau că este o minune?

Însă, cu toții știm că datorită inventării microscopului și muncii depuse de Louis Pasteur drojdia a fost identificată ca fiind un organism viu și agentul responsabil pentru fermentația alcoolică și dospirea aluatului. La începutul secolului al XX-lea a apărut producția comercială a drojdiei pentru panificație iar de atunci brutarii, cercetătorii și producătorii de drojdie își dau tot interesul pentru ca drojdia să îndeplinească cele mai exigente nevoi de utilizare și, implicit, de consum.

Sfaturi Pakmaya

Pentru a-i menține proprietățile, drojdia proaspătă trebuie păstrată la frigider, iar în jurul ei trebuie să existe loc pentru circulația aerului. Drojdia proaspătă trebuie ”să respire”!

Drojdia uscată pentru cozonac este specială pentru aluaturi dulci precum: cozonaci, plăcinte, cornuri, gogoși. Recomandare de utilizare: 15g drojdie pentru 1kg făină; această drojdie are funcție instant, astfel ca se adaugă direct peste făină (nu este necesară dizolvare).