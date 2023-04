Herbalife Nutrition lansează un parteneriat strategic cu Federația Europeană a Băncilor de Alimente

Acesta este parte a inițiativei “Nutriţie pentru Zero Foamete”

Astăzi, Herbalife Nutrition împreună cu Herbalife Nutrition Foundation (HNF) prezintă un nou parteneriat cu Federația Europeană a Băncilor de Alimente (FEBA) pentru a contribui la combaterea risipei alimentare și la reducerea insecurității alimentare.

Federația Europeană a Băncilor de Alimente include o rețea de peste 341 de bănci de alimente din întreaga Europă. În cadrul acestei asocieri strategice, Herbalife și Fundația Herbalife Nutrition vor oferi finanțarea atât de necesară organizației non-profit pentru a susține costurile esențiale de funcționare a băncilor alimentare de pe zece piețe, inclusiv chiria, utilitățile, infrastructura, echipamentele și costurile de formare, pentru a le permite să continue să ofere alimente celor care au cea mai mare nevoie de ele.

În 2022, un număr record de 349 de milioane de persoane din întreaga lume se confruntau cu insecuritatea alimentară, în creștere de la 287 de milioane în 2021. Aceasta este o creștere uluitoare de 200 de milioane în comparație cu nivelurile de dinaintea pandemiei COVID-19.* Războiul din Ucraina, fenomenele meteorologice extreme și creșterea costului vieții exacerbează și mai mult aceste cifre, determinând probleme de penurie alimentară și o escaladare a prețurilor la alimente. Băncile de alimente oferă un colac de salvare esențial pentru mulți dintre cei care resimt impactul. În Uniunea Europeană, 95,4 milioane de cetățeni europeni, adică peste 1 din 5, trăiesc în pragul sărăciei sau al lipsurilor**.

Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife Nutrition România, Moldova, Ungaria şi Bulgaria menționează: "Având în vedere că provocările sociale, de mediu și economice provoacă o escaladare a crizei foametei, finanțarea băncilor de alimente nu a fost niciodată mai importantă, motiv pentru care ne angajăm să lucrăm cu FEBA pentru a contribui la combaterea insecurității alimentare și a impactului de durată al acesteia asupra indivizilor, comunităților și economiilor deopotrivă. Parteneriatul dinamic extinde și mai mult inițiativa noastră "Nutriție pentru Zero Foamete", un program global cuprinzător care se concentrează pe resurse și expertiză critice pentru a aborda accesul sporit la alimente sănătoase, dezvoltarea comunității pentru a reduce insecuritatea alimentară și educația nutrițională pentru a contribui la reducerea malnutriției. O ambiție care se aliniază cu Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 2 al Națiunilor Unite – Zero Foamete."

Jacques Vandenschrik, președintele FEBA, declară: "Având în vedere că numărul persoanelor care apelează la băncile alimentare continuă să crească, parteneriatul nostru cu Herbalife și HNF ne permite să facem un pas înainte în reducerea insecurității alimentare și în prevenirea risipei de alimente. Înțelegem și recunoaștem rolul vital pe care îl joacă colaborarea pentru a ajuta la rezolvarea unor probleme de o asemenea amploare și suntem recunoscători Herbalife și HNF pentru sprijinul pe care îl oferă în mai multe țări din Europa.”

În timp ce prima fază a colaborării va veni sub formă de finanțare, parteneriatul își propune, de asemenea, să ofere sprijin suplimentar pe teren prin zile de voluntariat la băncile alimentare locale membre FEBA.

Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife Nutrition România, Moldova, Ungaria şi Bulgaria, adaugă: "În România, știm că oamenii s-au confruntat cu insecuritatea alimentară la un anumit nivel, de-a lungul timpului. Acest parteneriat nu numai că va oferi o finanțare vitală pe teren, dar va ajuta la hrănirea comunității și va sprijini munca incredibilă pe care băncile alimentare FEBA o fac în România."

Note:

* https://www.wfp.org/global-hunger-crisis

**https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/Ddn-20220915-1

