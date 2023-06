Cum să tratați hernia de disc cu analgezice, exerciții sau alte metode !

Hernia de disc este una dintre complicațiile de sănătate cu care se confruntă adesea pacienții vârstnici, însă nu este o regulă în acest sens. Așa că, vom întâlni cazuri de hernie de disc chiar și la cei foarte tineri.

Simptomele sunt legate în principal de locul în care a avut loc prolapsul. Acestea se manifestă, în primul rând, prin dureri de spate care pot radia și către membre, tulburări de sensibilitate și mobilitate. Unii oameni sunt ajutați de terapie conservatoare și reabilitare, alții aleg tratamentul cu laser sau îndepărtarea chirurgicală a părții herniate a discului.

Cum să recunoașteți o hernie de disc?

Discul intervertebral este un țesut elastic care conectează vertebrele coloanei individuale. Este alcătuit dintr-un inel fibros exterior și un miez asemănător jeleului. Datorită elasticității lor, discurile permit îndoirea coloanei vertebrale, menținând în același timp o legătură suficient de puternică a vertebrelor individuale.

Hernia de disc apare atunci când inelul fibros se rupe și miezul gelatinos (sau o parte a acestuia) este împins în exterior. Acest lucru poate duce, de exemplu, la o îngustare a canalului spinal sau la iritația și compresia rădăcinilor nervoase care ies lateral din măduva spinării. De obicei, o hernie de disc provoacă durere în secțiunea afectată a coloanei vertebrale, care alertează în mod fiabil pacientul cu privire la această problemă de sănătate.

Tipurile de hernie pe care le vom întâlni sunt: hernia de disc în coloana lombară, hernia de disc a coloanei vertebrale toracice, hernia de disc cervical. Zona coloanei vertebrale lombare este cu siguranță cea mai problematică. Bombarea discului și alte deformări apar foarte des între a 4-a și a 5-a vertebră lombară sau între a 5-a vertebră lombară și prima vertebră sacră.

Cauzele herniei de disc

Hernia de disc intervertebrală este legată de uzura coloanei vertebrale. Cu toate acestea, motivele pentru care unii oameni dezvoltă aceste complicații de sănătate nu sunt complet clare în unele cazuri. Următorii factori pot influența hernia de disc intervertebrală: vârsta înaintată (scăderea elasticității discului), supraponderali sau obezitate, lipsa mișcării fizice, dispoziție genetică, muncă manuală grea, sarcină excesivă și necorespunzătoare în timpul sportului.

Care sunt simptomele unei hernii de disc?

Simptomele unei hernii de disc sunt întotdeauna legate de locul în care a apărut loc hernia. Este tipică o durere de spate neplăcută care iradiază către membrele individuale, care poate fi însoțită de senzații de furnicături sau amorțeală. Durerea poate apărea brusc, ceea ce seamănă cu o durere fulgerătoare, sau se poate dezvoltă treptat și crește în timp.

Hernia de disc cervical

Dacă o hernie de disc afectează coloana cervicală, pacienții suferă de obicei dureri severe în zona afectată, care se pot resimți în zona gâtului, capului sau la unul sau ambele membre superioare. O hernie de disc cervical provoacă, de asemenea, senzații de furnicături la nivelul mâinilor, tulburări de sensibilitate și probleme cu mobilitatea membrelor superioare.

Hernie de disc în zona lombară

Această problemă, pe de altă parte, este adesea asociată cu dureri severe la nivelul șoldurilor și membrelor inferioare. Durerea apare de obicei în lateral și fese, se deplasează pe coapsele exterioare până la spatele gambelor și uneori poate ajunge chiar și la picioare. Unde ajunge durerea depinde de cât de mult se deteriorează nervul prezent hernia de disc.

Durerea se poate agrava atunci când, de exemplu, tușiți, strănutați sau vă încordați. În același timp, acestea sunt adesea însoțite de slăbiciune musculară sau tulburări de sensibilitate și mobilitate care duc la dificultăți de mers. Dacă partea inferioară a măduvei spinării este și ea afectată, pot apărea probleme cu urinarea și defecarea ca urmare a tulburării sfincterului. În cel mai rău caz, există chiar și riscul de paralizie.

Hernia de disc a coloanei vertebrale toracice

Dacă un pacient are o hernie de disc a coloanei vertebrale toracice, de obicei va experimenta dureri neplăcute în această zonă. Ca și în cazul precedent, pot apărea dureri fulgerătoare la nivelul membrelor inferioare sau furnicături, agravarea mersului din cauza presiunii asupra măduvei spinării sau alte complicații.

Diagnosticare

Pacientul trebuie să consulte un medic atunci când suferă de dureri severe de spate, pierderea sensibilității și mobilității membrelor sau funcția redusă a sfincterului. Pentru ca un medic să determine corect că este vorba despre o hernie de disc, trebuie excluse alte cauze ale problemelor. Pentru asta sunt folosite raze X, CT-ul sau rezonanța magnetică. Gradul de implicare a nervilor din jur este apoi măsurat cu ajutorul unui examen EMG.

Tratamentul unei hernii de disc

Dacă un pacient este diagnosticat cu hernie de disc, există mai multe soluții posibile. Sunt disponibile mai multe tipuri de tratament hernie de disc la Bio-Ortoclinic.ro. La această clinică se aplică tratamentul conservator, exerciții speciale și alte metode alternative.

Tratament conservator

Prima metodă de terapie este tratamentul unei hernii de disc fără intervenție chirurgicală, care constă în primul rând în administrarea de analgezice care reduc durerea și rigiditatea.

Aceste medicamente sunt disponibile sub formă de unguente, tablete etc. În plus, se recomandă combinarea acestui tratament cu o reabilitare specială de lungă durată, care ar trebui să reducă sarcina nejustificată asupra coloanei vertebrale și să scutească pacientul de dificultăți. Pe lângă metodele tradiționale de tratament, oamenii recomandă și masaje, kinetoterapie și multe altele.

Exerciții pentru o hernie de disc

Dacă suferiți de hernie de disc, reabilitarea este de asemenea importantă. Exercițiile pentru hernia de disc trebuie efectuate de un kinetoterapeut cu experiență, care le va adapta direct la pacientul specific. De exemplu, sunt potrivite exercițiile McKenzie, care au ca rezultat ameliorarea durerii, susțin regenerarea coloanei vertebrale și în același timp previn deteriorarea ulterioară a discurilor intervertebrale.

Prevenția

Deoarece hernia de disc apare adesea ca urmare a uzurii coloanei vertebrale, în unele situații pur și simplu nu puteți evita aceste complicații de sănătate. Cu toate acestea, puteți încerca următoarele principii, care ar trebui să vă ajute să vă protejați cel puțin parțial coloana vertebrală: atunci când ridicați obiecte grele de la sol, nu vă aplecați în talie, ci faceți asta ghemuit. Alegeți un scaun potrivit pentru lucru și faceți sport regulat. De exemplu, în loc să luați liftul, alegeți să urcați scările. Evitați totuși sporturile excesive și inadecvate.

Vizionare placuta