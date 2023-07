Herbalife lansează un nou supliment pentru sănătatea psihică: Active Mind Complex

Noul supliment Herbalife pentru sănătatea psihică - "Active Mind Complex" - îmbunătățește performanța mentală1 și păstrează controlul asupra sarcinilor zilnice, chiar și în cele mai aglomerate perioade.

CP

Dezvoltat cu ajutorul experților, Active Mind Complex conține Neumentix™, un ingredient din mentă dovedit științific , că îmbunătățește atenția, capacitatea de concentrare, viteza de reacție și memoria de lucru . Noul supliment alimentar conține, de asemenea, un amestec de vitamine atent selecționate, inclusiv acid folic și vitaminele C, B6 și B12 care contribuie la menținerea sănătății psihice și acid pantotenic, care contribuie la performanța mentală normală.

Active Mind Complex este potrivit pentru vegani și nu conține gluten. Modul recomandat de utilizare este de două capsule pe zi, în timpul meselor, în cadrul unei diete echilibrate și variate, ca parte a unui stil de viață sănătos și activ.

„ Stilul de viață modern și alert ne solicită din ce în ce mai mult nu doar fizic, ci și mental, iar acest lucru ne poate afecta productivitatea, printre altele. În plus, factori precum lipsa somnului și a activității fizice, stresul, o dietă necorespunzătoare și vârsta pot avea un impact asupra capacității creierului nostru de a funcționa normal, motiv pentru care administrarea unui supliment precum Active Mind Complex poate oferi un sprijin suplimentar”, a declarat Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife Nutrition România, Moldova, Ungaria şi Bulgaria.

La rândul său, Corina Zugravu, doctor în științe medicale, profesor universitar, medic primar igiena alimentației și nutriție, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, membru al Comitetului Consultativ în Nutriție Herbalife a declarat că: „ Suplimentele pentru sănătatea fizică sunt ceva normal, dar având în vedere cât suntem de ocupați, nu trebuie să ne neglijăm nici sănătatea mentală. Pentru mulți dintre noi, un supliment care ne poate ajuta cu concentrarea, atenția și memoria este foarte important”.

Active Mind Complex este ideal pentru oricine dorește să își îmbunătățească capacitatea de concentrare și de focalizare pentru a face mai multe lucruri în același timp, pentru oricine practică sporturi care necesită o reacție rapidă și pentru consumatorii mai în vârstă care doresc să își îngrijească memoria și au nevoie de sprijin pentru a adormi mai ușor.

Active Mind Complex este disponibil în România începând cu data de 17 iulie, doar prin intermediul Distribuitorilor Independenți Herbalife care pot fi contactați accesând herbalife.ro .

Cirlini M, et al. Molecules. 2016;21(8):1007; Narasimhamoorthy B, et al. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91

Falcone PH, et al. Nutr Res. 2019;64:24-38; Falcone PH, et al. J Int Soc Sports Nutr . 2018;15(1):58; Herrlinger KA, et al. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.

Vizionare placuta