Bluze in valuri de volanase dragalase pentru o toamna boema

Putem incepe prin a purta bluze in culorile toamnei, bluze vaporoase si bluze in valuri cu volanase dragalase. Si le putem purta cu blugi, in cazul in care trecerea de la denim la alte materiale din care sunt confectionati pantalonii este mai grea pentru unele dintre noi, si pantofi casual sau eleganti, dar fara tocuri inalte - tot pentru acelea dintre noi mai putin obisnuite cu incaltamintea care face piciorul mai frumos.

Dar daca stilul de zi cu zi iti este elegant si iubesti fustele si tocurile, atunci fiecare dintre modelele de bluze cu volane de mai jos merita un loc in garderoba ta.