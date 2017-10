Cadouri potrivite pentru sarbatoritii din zodia Balanta

Cadouri amuzante pentru zodia Balanta

Rar mi-a fost dat sa vad o Balanta indispusa. Chiar si atunci cand sunt suparati, nativii zodiei gasesc puterea sa fie o companie placuta si fie prezenti in discutii, in intalniri. Asta inseamna ca merita sa fie rasplatiti cu cadouri pe masura, iar cand spun asta nu ma refer la cadouri scumpe, desi eu as face asta cu inima deschisa, ci la mici cadouri haioase.

Fii sigura ca o sa isi faca somnul de frumusete cu masca de dormit pentru printesa pe ochi si dusurile nu vor mai fi plictisitoare daca pe cap isi vor pune casca de dus pentru regine.

Le mai plac si lucrurile deosebite, iesite din comun, de aceea in recomandarile mele se gaseste ghiveciul cu susul in jos, care o sa aiba grija ca decorul apartamentului in care Balantele locuiesc sa fie cu totul si cu totul special.

Casca de dus Ghiveci cu susul in jos Masca de dormit Printesa

Sursa Foto Front Page: Pixabay