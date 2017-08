Cadouri potrivite pentru zodia Fecioara

Cadouri potrivite pentru Fecioara: articole fashion

O femeie nascuta in zodia Fecioara o sa aiba intotdeauna mai multe haine decat ar trebui. Si pe foarte multe dintre ele le va da mai departe fara sa le fi purtat macar o data. Chiar daca au zece genti acasa, o sa gaseasca loc si pentru urmatoarele doua. Au in toate culorile si pentru toate stilurile – elegant, office, casual.

La capitolul moda, ea este mereu prima care incearca toate combinatiile vestimentare. Nu se da in vant de la nimic si, partea buna, chiar este multumita de ce vede in oglinda.

Asa este femeia Fecioara: se accepta cu bune si cu rele, nu se critica dur cum o fac alte zodii si, in mare, are o perere buna despre ea. Asta inseamna ca un tricou personalizat pe care sta scris mare “Queens are born in August” o sa fie purtat cu mandrie pe strada.

Cand cauti cadoul pentru ea, poti lua in calcul si un ceas de firma. Acesta nu lipseste niciodata de la mana Fecioarei, motiv pentru care ajunge fara sa intarzie la intalnire si pune pret pe punctualitate.

Tricou personalizat Ceas Michael Kors Geanta eleganta din piele

Intra in inima unei Fecioare si o sa castigi un/o prieten/a adevarata sau un/o iubit/a pentru toata viata.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Gorbash Varvara