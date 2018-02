Marked ground.⠀ The #PradaSS18 womenswear #PradaRealLifeComix story is revealed in a continuation of #Prada365. See more via link in bio.⠀ Photography @WillyvanderPerre⠀ Creative Direction @Dja_dj⠀ Styling #OlivierRizzo

A post shared by Prada (@prada) on Feb 1, 2018 at 4:02am PST