Cum sa te imbraci la un concert rock

Nu am nimic impotriva muzicii rock, cu toate ca ascult hip-hop, ba chiar am prieteni apropiati indragostiti de genul asta de muzica din stilul carora imi place sa ma inspir atunci cand imi aleg hainele cu care sa ma imbrac. Iar daca stam sa ne gandim mai bine, in fiecare dintre noi zace spiritul rock, si spun asta judecand dupa outfit-urile all black pe care le imbracam in orice moment al zilei.

Urmaresc pe Instagram cateva reprezentante ale sexului frumos care m-au innebunit cu hainele lor gotice. Asa mi-a venit ideea sa pregatesc acest material, pentru ca nu stii niciodata cum te poarta vantul la un festival la care trebuie sa sustii artistii rock alaturi de prietenii tai si trebuie sa fii pe faza.